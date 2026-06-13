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13 de junio de 2026 - 04:40 p. m.

Gustavo Bolívar: “La constituyente nos estaba haciendo un daño grandísimo”

Gustavo Bolívar, estratega de la campaña presidencial de Iván Cepeda, dialogó con El Espectador sobre los errores que se cometieron para la primera vuelta y que dejaron al candidato del presidente Gustavo Petro por detrás de Abelardo de la Espriella. Describe minuciosamente cuál es la estrategia para el balotaje del 21 de junio y por qué, desde su óptica, el aspirante es diferente al jefe de Estado. Habló de Armando Benedetti y los riesgos de violencia que hay sobre el proceso electoral. “Gustavo Petro es un hombre que reacciona más fácil al calor de los hechos, mientras que Iván Cepeda es un tipo mucho más pausado”, precisó.

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Edgar Vinasco Bernal(63418)Hace 1 hora
Dicen ya no habrá constituyente pero en una entrevista Cepeda dijo que se desistía de la constituyente por ahora. Que pasa ahí? Acaso será como la firma en mármol de Petro de hace cuatro años y lleva tres pidiendo constituyente? O será caballito de batalla cuándo en el congreso no le aprueben sus barrabasadas?
Edgard Lopez(56726)Hace 1 hora
Como si el pueblo no supiera que estas son mentiras para subir a la presidencia y una vez allí hacer lo que el HH PP hizo, firmar en mármol y después pasársela por las 4 letras. Colombia, este es el tipo de mentiroso del que se tienen que proteger si no quieren llegar a la ruina y hambre de la que sufren cuba, nicaragüa venezuela y todos los países que estos aptas han penetrado
Edgard Lopez(56726)Hace 1 hora
Bobo Wevon!!!!! o usted cree que volver a proponer y hacer la constituyente no es un plumazo del imbecil de Cepeda bajo ordenes de Petro????? Usted cree al pueblo imbecil o que??? Esto demuestra la capacidad de engaño que estos vagabundos tienen
Guillermo(n5sqs)Hace 1 hora
... la constituyente, la petrodependencia, la corrupción, los escándalos de abusos contra mujeres, la fallida "Paz Total", la inseguridad energética (fantasma del apagón), el desastroso modelo de salud, entre otras, acabaron de sepultar un proyecto político que ni siquiera cumplió su Plan de Gobierno (https://www.elespectador.com/opinion/columnistas/patricia-lara-salive/frustracion-compartida/).
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