13 de junio de 2026 - 04:40 p. m.
Gustavo Bolívar: “La constituyente nos estaba haciendo un daño grandísimo”
Gustavo Bolívar, estratega de la campaña presidencial de Iván Cepeda, dialogó con El Espectador sobre los errores que se cometieron para la primera vuelta y que dejaron al candidato del presidente Gustavo Petro por detrás de Abelardo de la Espriella. Describe minuciosamente cuál es la estrategia para el balotaje del 21 de junio y por qué, desde su óptica, el aspirante es diferente al jefe de Estado. Habló de Armando Benedetti y los riesgos de violencia que hay sobre el proceso electoral. “Gustavo Petro es un hombre que reacciona más fácil al calor de los hechos, mientras que Iván Cepeda es un tipo mucho más pausado”, precisó.
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