“La continuidad del esclavismo”: Francia Márquez sobre el sistema carcelario

En su visita a la cárcel La Modelo, Francia Márquez aseguró que trabajará por los derechos de la población carcelaria desde el Minigualdad. Foto: Vicepresidencia de Colombia

Francia Márquez, vicepresidenta de Colombia, estuvo este martes en la cárcel La Modelo de Bogotá. Fue invitada por la Fundación Acción Interna - Segundas Oportunidades, de la actriz y activista Johana Bahamón, para evaluar y constatar un programa de capacitación a internos a cargo de de la universidad de Massachusetts Institute of Technology (MIT).

En ese espacio, según informó la Vicepresidencia, se comprometió a buscar condiciones dignas de vida para las personas privadas de la libertad. Según dijo, se logra fundamentalmente “con educación”.

“Para mí, estos sistemas (carcelarios) siguen siendo la continuidad de un sistema esclavista, como lo dice Ángela Davis (activista afroestadounidense)”, esas fueron las palabras de la vicepresidenta a los reclusos y agregó que ojalá algún día podamos, “como humanidad, poder erradicar las cárceles”.

En el caso colombiano “la mayoría de cárceles tienen a las poblaciones en condiciones inhumanas”. Según la vicepresidenta, eso hace parte de lograr que “la dignidad se haga costumbre (...) significa velar por las garantías y los derechos de las poblaciones vulnerables. Y una de esas tantas poblaciones es la carcelaria”.

En su visita se encontró con Johana Bahamón, a quien le agradeció por su labor y le explicó que su compromiso será más grande, ahora como Ministra de la Igualdad, para contribuir a cambiar las condiciones de vida de quienes “viven en condiciones de injusticias e inequidad, y que precisamente la educación será una de las metas principales”.

Según la Vicepresidenta, la mayor posibilidad que tiene el ser humano para hacer su proyecto de vida es con la educación. “Sin educación es muy difícil (...) Conozco muy bien el contexto en el que hemos crecido, de hambre, de violencias e incertidumbres, y eso me hace tener conciencia de hacer el esfuerzo de un cambio”.

Márquez señaló, por último, que las cárceles evidencian los desafíos sobre la “inequidad y desigualdad que tiene nuestra sociedad”. Según dijo, “si uno quiere mirar cómo está su sociedad, vaya y visite una cárcel, y allí se da cuenta cómo es la justicia social y la realidad social de un país”.

“Uno de mis sueños es lograr que una cárcel de estas la volvamos una universidad. Hace varios años escuchaba a un político celebrar porque teníamos la cárcel más grande de América Latina, la de Jamundí, y yo lo interpelé diciendo que a mí eso no me hace celebrar, me haría celebrar si tuviéramos en Colombia la universidad más grande de América Latina”, concluyó Márquez.

