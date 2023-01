La denuncia de Roy Barreras contra Polo Polo por llamar guerrillero a Petro

El presidente del Congreso denunció al representante a la Cámara por supuesto hostigamiento agravado. Foto: Archivo

Este jueves, el presidente del Congreso, Roy Barreras, denunció ante la Corte Suprema al representante a la Cámara, Miguel Polo Polo. Según el documento del senador del Pacto Histórico, Polo Polo habría incurrido en el delito de hostigamiento agravado por sus comentarios en contra de Gustavo Petro y altos funcionarios de su Gobierno. Barreras le dice al Alto Tribunal que los actos del representante son susceptibles de investigación.

En el documento allegado a la Corte, Barreras señala que en las primeras semanas de 2023, el representante a la Cámara por la curul afro hizo comentarios ofensivos y sin fundamento contra funcionarios del Gobierno. “El día 19 de enero de 2023 el Sr. Polo Polo a través de su cuenta de Twitter (@MiguelPoloP) publicó los siguientes tweets en donde tacha al presidente como guerrillero y a su bancada de gobierno como delincuentes que destruirán el país, de la siguiente forma”, reza el documento.

Estos son los trinos de Polo Polo en contra del gobierno de Gustavo Petro:

Me niego a creer que este guerrillero y su gabinete de delincuentes destruirán el país y nosotros solo quejándonos en redes. Llego la hora de despertar. Desde las veredas más profundas de nuestra nación, hasta las ciudades más grandes, tenemos que levantarnos contra este gobierno — MIGUEL POLO POLO (@MiguelPoloP) January 19, 2023

De igual manera, Roy Barreras hace mención del trino con el que el representante a la Cámara convoca una movilización social en contra de la administración nacional. Para el presidente del Congreso, estos actos del opositor “lejos de constituir el ejercicio del derecho constitucional a la oposición y a la libre expresión, resultan atentatorias moralmente contra el presidente Gustavo Petro Urrego y su gabinete”.

Aunado a lo anterior, Roy Barreras agrega que los señalamientos que hace Polo Polo contra el presidente de la República y su gabinete “son afirmaciones que deben estar sustentadas”. De igual manera, el senador manifiesta en su denuncia que “en caso de que el Sr. Polo Polo tenga conocimiento de que se esté cometiendo un crimen (como el de corrupción tal y como él mismo lo expresa) [...] este deberá ser denunciado bajo el deber que le asiste de denunciar”.

Dentro de sus argumentos, el presidente del Congreso le dice al Alto Tribunal que Miguel Polo Polo “está promoviendo e instigando actos orientados a causarle un daño físico y moral, al menos al Presidente Gustavo Petro”. Para Barreras, los ataques del representante a la Cámara en contra del primer mandatario son “por razón de su ideología política, refiriéndose a aquel como guerrillero, palabra que en el contexto histórico colombiano es asociada a la izquierda política del país”.

Roy Barreras asegura en su denuncia que Polo Polo no solo busca ofender al presidente y a sus ministros, sino que además tiene un perfil que hace que su oposición al Gobierno se ejecute “por fuera de los límites establecidos en la ley”. Adicionalmente, señala el senador del Pacto Histórico, con sus comentarios, el representante está incitando ”a terceros para que cometan actos capaces de causar, al menos, un daño moral en contra del grupo mencionado”.

La respuesta de Polo Polo a la denuncia:

Tras conocer que Roy Barreras lo denunció ante el Alto Tribunal, el representante a la Cámara respondió en su cuneta de Twitter llamándolo “patético” y señalando que denunciarlo es, según él, saturar el aparato judicial. Asimismo, habló del paro nacional a que está convocando y dice que “por esto y más saldremos a llenar berracamente las calles ¡No nos callara!”.

Adoran con alma a los guerrilleros, los defienden y les dan beneficios por encima de sus víctimas ¿Y llora ofendido porque le dicen guerrillero a su patrón?¡No sea patético! No sature el sistema judicial. Por esto y más saldremos a llenar berracamente las calles ¡No nos callara! pic.twitter.com/cN5uPH244P — MIGUEL POLO POLO (@MiguelPoloP) January 26, 2023

Las senadoras del Centro Democrático, María Fernanda Cabal y Paloma Valencia, se pronunciaron también sobre la denuncia ante la Corte y respaldaron a Miguel Polo Polo. Cabal, por su parte manifiesta que defenderán al representante a la Cámara y escribió en su cuneta de Twitter que “el derecho a la verdad es superior a amnistías e indultos. ¿Quiénes se suman a no dejarnos callar frente a delincuentes de cuello blanco?”.

Asimismo, la senadora Valencia expresó por la misma red social que acciones como la denuncia en contra de Polo Polo son ataques a la libertad de expresión del congresista. Igualmente, escribió que “vienen de un gobierno que defendía los bloqueos y la violencia como protesta, pero se espanta de un tweet. Diálogo y abrazos solo con los violentos…”.

Paro nacional en contra del gobierno Petro

El paro nacional al que convoca Miguel Polo Polo en contra de Gustavo Petro, su gobierno y sus reformas sería el próximo 14 de febrero. Por su parte, el primer mandatario invitó a los colombianos para que ese mismo día salgan a las calles y se discutan públicamente las reformas a la salud, las pensiones y la laboral, que busca tramitar en el Congreso en el próximo periodo legislativo.

Aún así, todavía no se conocen los textos de las reformas, lo cual ha hecho que se cuestione la petición del presidente, porque la ciudadanía estaría defendiendo proyectos que no conoce. Según el Gobierno, están adelantando encuentros con los diferentes partidos políticos para explicar los proyectos y tener su apoyo cuando lleguen al Legislativo, pero no se han referido a socializarlos, por ahora, con los demás colombianos.

