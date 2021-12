La disputa en el Polo por ser en realidad “democrático”

Germán Navas, Alberto Castilla e Iván Cepeda afirman que, además de los reclamos de las mujeres, hay otros problemas internos en el Polo, como la necesidad de reformar sus estatutos y descentralizar el partido.

La escisión del Polo Democrático no significó el fin de las diferencias en el interior del partido. Hace más de un año que el senador Jorge Enrique Robledo, el más votado de esa colectividad, con 226.099 apoyos, armó rancho aparte junto a sus seguidores y fundó el Partido Dignidad, que está hoy en la Coalición Centro Esperanza. Haber partido cobijas, si bien fue importante para avanzar en decisiones claves, como la inclusión del partido de izquierda en el Pacto Histórico (PH), no resolvió los problemas de fondo que hay entre las figuras y los nuevos liderazgos de la colectividad, por lo que hoy el Polo se encuentra en una encrucijada, sobre todo en cuanto a la conformación de sus listas al Congreso.

Ese y otros temas estarán en el centro de la elección que se llevará a cabo este sábado 4 de diciembre, en la que se escogerán a las delegadas y delegados para el quinto congreso del partido, que está en mora de hacerse desde 2017. El último se llevó a cabo en 2015 y desde entonces, según voces de la colectividad, el MOIR (grupo que lideraba Robledo) hizo todo lo posible hasta que logró aplazar la realización de un nuevo congreso.

Sin embargo, ahora que ya no está el combo de Robledo, siguen habiendo demoras para realizar un encuentro esencial para su futuro, pues será el espacio para reformar los estatutos, abrir el partido y evitar la disputa que hoy existe en el tema de las listas. La raíz del problema es que el Polo, según señalan algunos militantes, es un partido de tendencias, y en este momento no hay una mayoritaria como la había cuando estaba Robledo. Y como ninguna tendencia puede imponer decisiones, estos temas importantes se vienen postergando.

Quizás el tema que más discusiones genera es la inclusión de las mujeres en las listas cerradas del Pacto. Si bien aún falta un poco más de una semana para conocer las listas al Congreso, se menciona que entre los primeros 20 cupos de la lista del PH al Senado hay seis cupos dispuestos para el Polo. De esos seis, los cuatro primeros serán para los actuales senadores por orden de votos, y el temor de Polo Mujeres es que los otros dos sean para hombres de trayectoria en el partido.

“Hemos tratado de que haya más representación femenina. El Polo es un partido machista, como todos los partidos de izquierda, y las mujeres estamos tratando de cambiar ciertas cosas, porque la bancada del Polo siempre ha sido de hombres”, dice Sara Tufano, precandidata al Senado, quien asegura que esta es la hora en que no saben en dónde las van a ubicar y que, al ser una lista cerrada, una posición lejana será una garantía de que una vez más el Polo no tenga representación femenina en el Legislativo.

Tufano se ha convertido en una de las voces más disonantes en el partido por los cuestionamientos a Gustavo Petro y la pelea que sostiene con Hollman Morris, en la que la justicia le dio la razón en dos instancias, respecto a las denuncias sobre acoso contra el exconcejal de Bogotá. “El Polo no es un partido muy democrático y menos con las mujeres. Los estatutos son muy básicos, y aunque hay una vicepresidencia de mujeres, no tiene autonomía y siempre hay un control del secretario y el presidente”, agrega.

Esa lucha la han secundado otras mujeres como Juana Afanador, precandidata a la Cámara, quien también considera que “el partido necesita oxigenación” y que es un despropósito que no exista paridad de género en las cabezas del partido. “Otros temas son el protocolo respecto a la violencia de género y que se reconozca el Polo Mujeres como instancia, así como existe el Polo Joven. En realidad hay una lucha interna muy grande por la representación de nosotras”, añade.

La diferencia entre lo que persiguen las mujeres se evidencia cuando las voces tradicionales del partido, como la del representante Germán Navas Talero, concluyen sobre el papel de los nuevos liderazgos que “a las personas las tienen en cuenta cuando se hacen notar”, y en pocas palabras señala que a su parecer las “quejas” no están a la par del trabajo para engrandecer al Polo. No obstante, coincide en la necesidad de democratizar y abrir el partido. “Soy enemigo de las listas cerradas. No entiendo por qué unas personas escogen los nombres y no dejan que los votantes elijan a quien quieran. Cuando eso pasa se deja de ser demócrata y se muda hacia el totalitarismo”.

Sobre este embrollo, el senador Iván Cepeda reconoce que las elecciones siempre son terrenos de disputa no solo entre partidos y coaliciones, sino en la interna de las colectividades, y que el Polo no es la excepción. Para el congresista, no se puede negar que hay intereses y liderazgos que se han ido consolidando, por lo que sostiene que su ideal en este proceso que atraviesa el partido es promover la “democratización en todos los planos e inaugurar una nueva época en la vida del partido con mayor protagonismo de mujeres y jóvenes”.

Algo similar resalta el senador Alberto Castilla, quien asegura que sí han trabajado por cumplir los porcentajes que dictan los estatutos actuales (30 % de mujeres y 20 % de jóvenes), pero señala que hay otros problemas por solucionar. “Esperamos adelantar la reforma de los estatutos para poner el partido a la altura de las exigencias de la sociedad. También hay problemas de articulación entre las instancias territoriales y nacionales en cuanto a toma de decisiones”.

Otros cambios importantes que se esperan discutir en el congreso, que se realizaría entre mediados de diciembre y finales de enero, son, según Cepeda, la descentralización, crear instancias más amplias de deliberación y qué va a pasar si el PH es gobierno desde 2022. “Hay que ver cómo pasar de los grandes debates que hemos hecho a las reformas para resolver los grandes problemas y generar gobernabilidad. Sobre las listas ya hay un porcentaje significativo de mujeres y son cambios que se producen en el tiempo, no son automáticos”, concluye.