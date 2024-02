“Gobierno le debe una disculpa a Barranquilla”: Agmeth Escaf sobre Panamericanos

El congresista Agmeth Escaf, del Pacto Histórico, ha enviado dos fuertes mensajes contra el Gobierno y el presidente Gustavo Petro por la pérdida de la sede de los Juegos Panamericanos en 2027. Según el representante, si bien los incumplimientos empezaron con Iván Duque, “lo pacto con este Gobierno se incumplió y con eso demostramos que no tenemos seriedad, que somos negligentes, poco confiables”, afirmó.

El congresista le pidió al presidente Gustavo Petro que reconozca el error de su ministra de Deportes, quien reconoció que, por miedo, no giró el dinero debido en diciembre pasado a la organización Panam Sports.

“Sabes que soy y he sido tu aliado incondicional, que de charista no tengo un pelo, que te digo lo que te digo desde el más profundo respeto y cariño, pero antes que petrista o congresista del Pacto, me debo a Barranquilla, mi Tierra Prometida, y Barranquilla merece una respuesta distinta de tu parte”.

¿Incumplió Duque? Sí, lo hizo. Es la absoluta verdad. El primer incumplimiento se dio en ese gobierno del Centro Democrático, partido al que no pertenezco y del que no esperaba nada.



Pero cuando mi presidente tomó las riendas, ese sí de mi partido Colombia Humana, yo de verdad… https://t.co/h08gAcgZ3h — AGMETH ESCAF (@agmethescaf) February 2, 2024

En otro trino, Escaf expresó que el triunfo de Gustavo Petro en la presidencia se debió, en parte, al apoyo que recibió en Barranquilla y el Atlántico. “Es inaudito que esta barbaridad haya pasado y que la perjudicada sea precisamente una ciudad que se la jugó toda por ti”, le dijo el congresista al Presidente.

En diálogo con W Radio, Agmeth Escaf afirmó que se trató de falta de interés por parte del Gobierno por realizar los Juegos Panamericanos en Barranquilla. El mandatario también cuestionó el respaldo de Gustavo Petro a la ministra Astrid Rodríguez, quien continúa en su cargo, pese a haber presentado su renuncia protocolaria el pasado 10 de diciembre.

Escaf afirmó que espera que el Gobierno “le pida una disculpa a Barranquilla”. Aunque el presidente respondió diciendo que el dinero que se iba a invertir en los Panamericanos se entregaría a los juegos intercolegiados, para el congresista “no se tenía que quitar a una cosa para hacer la otra. Se podían hacer ambas cosas. Somos el Gobierno, tenemos la capacidad para hacerlo (...) Puede más la terquedad que la razón”.

👁‍🗨 Conozca cómo votan los senadores y representantes a la Cámara en 'Congreso a la mano'.

👉 Lea más sobre el Congreso, el gobierno Petro y otras noticias del mundo político.

✉️ Si tiene interés en los temas políticos o información que considere oportuno compartirnos, por favor, escríbanos a cualquiera de estos correos: hvalero@elespectador.com; aosorio@elespectador.com; dortega@elespectador.com; dcristancho@elespectador.com; vparada@elespectador.com; lduarte@elespectador.com; o lperalta@elespectador.com.