“La enmienda fracasó”: reacciones al virtual hundimiento de la reforma a la educación

La ley estatutaria de educación está virtualmente hundida en el Senado. El proyecto tenía hasta este 19 de junio para ser aprobado en su último debate, ya que, por su naturaleza de ley, se exige ser aprobada en todos los debates en solo una legislatura. Le faltó el último y está a pocas horas de que se confirme su archivo.

El orden del día en la plenaria del Senado fue dedicado al estudio de proyectos del Centro Democrático y Cambio Radical, en cumplimiento del derecho que les da el Estatuto de la Oposición. Por tanto, este miércoles la plenaria estará bajo su dirección, sin posibilidad de debatir las tres propuestas de reforma a la educación que se encuentran en esa corporación.

Y aunque algunos sectores todavía esperan que el Gobierno dé una sorpresa o movimiento que logre aprobar el proyecto, lo cierto es que el consenso es muy limitado y ni la oposición ni el gobierno quieren arriesgarse.

Luego de la construcción de la enmienda entre ambas partes, que permitió que el proyecto se aprobara en la Comisión Primera del Senado; con el posterior rompimiento de esos acuerdos, se presentaron propuestas distintas. Por un lado, el oficialismo retiró algunos puntos que generaban malestar entre los maestros de Fecode y la oposición mantuvo algunos.

El riesgo para la oposición y el Gobierno es que se apruebe la ponencia que no les gusta, en un juego en el que ningún sector tienen holgadas mayorías. Así pues, parece que el no agendamiento del proyecto fue más un acuerdo para que no prospere ninguna de las propuestas.

De hecho, así lo sugirió el representante Gabriel Becerra, del Pacto Histórico y quien fue ponente del proyecto: “A un día de finalizar sesiones se puede afirmar que el proyecto está hundido. El objetivo que se buscó a través de la enmienda de imponer aspectos regresivos al proyecto fracasó. Las y los maestros organizados en Fecode y el movimiento educativo, con su movilización, lograron derrotarlos”, dijo.

Con ello, reconoció que el proyecto se hundiría y que intentarían aprobarlo en otra legislatura: “Colombia necesita una ley estatutaria de educación, seguiremos trabajando desde nuestra bancada del Pacto y el gobierno del cambio, con el liderazgo del presidente Gustavo Petro, por construirla en unidad y hacerla realidad”, expresó.

Todo indica que en la sesión de la oposición del día de mañana 19 de junio, no se agendó el proyecto de ley estatutaria; a un día de finalizar sesiones se puede afirmar que el proyecto está hundido.



Por su parte, el senador David Luna, de Cambio Radical y quien había liderado la ponencia de la oposición, reiteró que “la enmienda solo dejó de existir para ustedes que rompieron el acuerdo. Nuestra ponencia positiva es el mismo texto de la enmienda que ustedes votaron positivamente y apoyaron junto a la Ministra de Educación del gobierno Petro. Nosotros sí decidimos mantener nuestra palabra”.

Ayer, el presidente Petro había asegurado que la oposición estaba buscando favorecer “intereses particulares”. Aunque desde ese sector han mencionado que lo que buscan es que no se deteriore la educación privada en el país.

