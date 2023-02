La estrategia detrás de la defensa de la reforma a la salud en las calles

La mayoría de colombianos figuran en el sistema de salud, pero sufren por el mal servicio. El personal médico también protesta continuamente por la falta de infraestructura y garantías laborales. Foto: Mauricio Alvarado / El... - Mauricio Alvarado

El pasado 20 de enero, a las 7:22 de la noche, el presidente Gustavo Petro trinó: “Invito a las fuerzas del gobierno del cambio a convocarnos a discutir en las calles las reformas que se avecinan. La laboral para más estabilidad en el trabajo, la pensional para que ningún viejo muera de frío en la calle, la de salud para volverla un derecho real”. El anuncio del jefe de Estado causó desconcierto, ya que no se entendía muy bien por qué estaba convocando a una movilización en las calles sin que se conocieran aún los contenidos de esos proyectos de ley tan sensibles. Desde entonces esa anunciada defensa de la reforma a la salud ha ocupado el debate nacional, mientras simpatizantes y opositores del Gobierno convocaron marchas ciudadanas para la próxima semana. Entretanto, la ministra Carolina Corcho avivó más la controversia con una reciente publicación en Instagram que, parafraseando la última canción de Shakira, decía: “¡Las EPS no curan! ¡Las EPS facturan!”. (Recomendamos: Lo que no le han contado sobre el funcionamiento de las EPS).