‘Convoco a acabar la guerra contra las drogas y salvar la selva’: Petro en la ONU

Gustavo Petro dio su primer discurso ante la Asamblea General de las Naciones Unidas. Sus palabras fueron duras ante el enfoque mundial de la guerra contra las drogas y los infructuosos esfuerzos en cuanto a frenar el cambio climático. Foto: AFP - Agencia AFP

“Vengo de uno de los tres países más bellos de la Tierra”, de esta manera comenzó Gustavo Petro su primer discurso ante la Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas (ONU). Contrario a lo que se esperaba, el mandatario no comenzó su discurso hablando del cambio climático y de la necesidad de luchar en contra de este de forma conjunta, sino que se enfocó inicialmente en un pedido de cambio de enfoque en la lucha contra las drogas. Esta tesis fue la que articuló todo su discurso para también pedir la unión en contra del cambio climático.

>Lea más sobre el Congreso, el Gobierno Petro y otras noticias del mundo político

“Mi país no solo es bello, es también violento”, dijo Petro, que añadió que esa belleza viene debido a la biodiversidad. “Mi país es bello porque tiene la Selva Amazónica, la del Chocó, las aguas, las cordilleras de los Andes, y los océanos”, comentó el presidente, que cuestionó que esta riqueza fuera destruida por la lucha en contra del narcotráfico, sobre todo la persecución de los cultivos de coca.

“Una de esas plantas que absorbe el CO2, entre millones de especies, es una de las más perseguidas de la tierra. A como dé lugar, se busca su destrucción: es una planta amazónica, es la planta de la coca, planta sagrada de los Incas”, aseveró el presidente colombiano, que consideró paradójico que la selva que se busca preservar, según pregonan las potencias, al mismo tiempo sea susceptible a ser sacrificada en la intención de luchar en contra de los cultivos de uso ilícito.

Gustavo Petro se fue lanza en ristre directamente a la lucha contra las drogas y criticó que por ella se destruyan ecosistemas, se detenga a los cultivadores y hasta se encarcele consumidores. En este punto incluso puso énfasis sobre el posible racismo que habría en esta lucha: “Por destruir o poseer la hoja de la coca mueren un millón de latinoamericanos asesinados y encarcelan a dos millones de afros en la América del Norte”.

Puede ver: Así fue el primer encuentro de Petro con colombianos en Nueva York

Este punto sirvió a Petro para seguir en su discurso con la petición de proteger la selva amazónica. Este comentó que había un discurso hipócrita debido a que, al mismo tiempo que se señala que la selva “es uno de los grandes pilares climáticos”, hay una política de destrucción de estos ecosistemas debido a “la adicción al dinero, a perpetuarse, al petróleo, a la cocaína y a las drogas más duras para poder anestesiarse más”.

A renglón seguido, Gustavo Petro profirió una de las partes más duras de su discurso. Este señaló que la selva estaba siendo quemada “mientras ustedes hacen la guerra y juegan con ella”. Luego aseveró: “Para ustedes mi país no les interesa sino para arrojarle venenos a sus selvas, llevarse a sus hombres a la cárcel y arrojar a sus mujeres a la exclusión”.

“La esponja que absorbe los venenos no sirve, prefieren arrojarle más venenos a la atmósfera”, dijo el primer mandatario colombiano, que cuestionó el comportamiento de dichas sociedades, “que llevan a vivir en medio de las burbujas de la droga”, y censuró que no estén dispuestos a cambiar de paradigma: “Mejor es declararle la guerra a la selva, a sus plantas, a sus gentes”.

Además: Petro denuncia manipulación de video para hacerlo parecer borracho

Además de censurar la lucha contra las drogas, Gustavo Petro también criticó las economías basadas en los combustibles fósiles: “El dictamen del poder ha ordenado que la cocaína es el veneno y debe ser perseguida, así ella solo cause mínimas muertes por sobredosis, y más por las mezclas que provoca su clandestinidad dictaminada, pero, en cambio, el carbón y el petróleo deben ser protegidos, así su uso pueda extinguir a toda la humanidad”.

Las críticas al actual sistema capitalista siguieron al decir que la “enfermedad de la soledad”, que sería la causa de la adicción a la droga, de acuerdo con Petro, no se curaría con la destrucción de los cultivos de uso ilícito, eso debido a que “la culpable es su sociedad educada en el consumo sin fin, en la confusión estúpida entre consumo y felicidad que permite, eso sí, que los bolsillos del poder se llenen de dinero”.

En ese mismo sentido de criticar la guerra contra las drogas, el presidente comentó en su intervención que más de cuatro décadas ha durado la guerra contra las drogas y que esta se prolongará aún más si no hay un cambio de enfoque, “por ocultar la verdad, verán morir la selva y las democracias”.

También: Gobierno de Petro aclara por qué no apoya la candidatura del exministro Ruíz en la OPS

“Yo les demando desde aquí, desde mi Latinoamérica herida, acabar con la irracional guerra contra las drogas”, expresó Petro ante la Asamblea General de las Naciones Unidas. La petición vino acompañada de un mensaje de que bajar el consumo de estas sustancias no se logra luchando contra las drogas en sí mismas sino cambiando la sociedad: “¿Quieren menos drogas? Piensen en menos ganancias y en más amores. Piensen en un ejercicio racional del poder”.

El primer mandatario aseguró que no solo la guerra contra las drogas, sino la guerra en sí misma, ha servido de excusa para no preservar la selva y no luchar en contra del cambio climático. “Las guerras les han servido de excusa para no actuar contra la crisis climática”, comentó el presidente colombiano, que luego añadió: “Descubrieron en el siglo XXI la peor de sus adicciones: la adicción al dinero y al petróleo”.

En un sentido parecido, cuestionó que los habitantes de países centroamericanos y de otras zonas del mundo tengan que migrar ante el cambio climático, pero la respuesta de las potencias sea violenta: “ustedes los encierran, construyen muros, despliegan ametralladoras, les disparan. Los expulsan como si no fueran seres humanos, quintuplican la mentalidad de quien creó políticamente las cámaras de gas y los campos de concentración”.

Puede leer: ¿Por qué Francia Márquez no fue dejada como encargada ante viaje de Petro?

Para Gustavo Petro, la lucha en contra de la migración irregular es atender el cambio climático. “¿Acaso no ven que la solución al gran éxodo desatado sobre sus países es volver a que el agua llene los ríos y los campos se llenen de nutrientes?”, expresó el primer mandatario colombiano. En un sentido parecido aseveró que las pandemias son causadas por el modelo consumista y cuestionó que se plantee las vacunas para estas enfermedades como otro bien sobre el que negociar. “Proponen que el mercado nos salvará de lo que el mismo mercado ha creado”, concluyó en este punto.

Luego cuestionó que se busque fortalecer las alianzas militares, como la OTAN, cuando “lo que viene es el fin de la inteligencia”. En este punto retomó su mensaje de lucha contra el cambio climático cambiando el sistema consumista que predomina a nivel mundial. “La causa del desastre climático es el capital. La lógica de relacionarnos para consumir cada vez más, producir cada vez más, y para que algunos ganen cada vez más produce el desastre climático”, añadió el presidente.

Tras su crítica, Gustavo Petro hizo una invitación a los países presentes en la Asamblea General para cambiar el enfoque económico y de la guerra contra las drogas a nivel mundial: “Les propongo como presidente de uno de los países más hermosos de la tierra, y de los más ensangrentados y violentados, acabar la guerra contra las drogas y permitir que nuestro pueblo viva en paz”.

“Los convoco a salvar la selva Amazónica integralmente con los recursos que puedan destinarse mundialmente a la vida. Si no tienen la capacidad para financiar el fondo de la revitalización de las selvas, si pesa más destinar el dinero a las armas que a la vida, entonces reduzcan la deuda externa para liberar nuestros propios espacios presupuestales y con ellos realizar la tarea de salvar la humanidad y la vida en el planeta”, fue la conclusión del presidente colombiano, que aprovechó para retomar su propuesta de fundo mundial a favor de la preservación del Amazonas. Hacia el final, Gustavo Petro aprovechó los últimos minutos en el atril para invitar a Ucrania y Rusia a hacer la paz.

Vea el discurso completo: