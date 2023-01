La interminable lista de aspirantes a la alcaldía de Bucaramanga

Bucaramanga pasa por un momento de amplio descrédito de su alcalde. Foto: Metrol

Contrario a lo que pasa en la Gobernación de Santander, donde son contados los aspirantes, para llegar a la Alcaldía de Bucaramanga suena una inmensa lista de candidatos. Las cifras más conservadoras hablan de al menos 12 candidatos y las cuentas más grandes aseguran que son 20. No obstante, hasta el momento, ninguno ha sido una figura de peso, por lo que se esperan sorpresas de aquí hasta octubre. El panorama sería muy distinto a elecciones pasadas; todo está muy quieto, ni siquiera habría amplia recolección de firmas. Es un tanto diferente a lo de hace cuatro años: tampoco había nombres de peso a esta altura de la contienda, pero la imagen de Rodolfo Hernández ya inclinaba la balanza para tener un sucesor en la Alcaldía y había varios buscando su guiño.

El alcalde bumangués es Juan Carlos Cárdenas, quien ganó, en gran parte —por no decir que a totalidad—, gracias a la bendición de Rodolfo Hernández. Antes de esto, el actual mandatario local no era muy conocido, puesto que su vida profesional había sido por fuera de la ciudad y su ascendencia política era poca. No obstante, no pareciera que el actual alcalde tuviese ese mismo arrastre que lo puso en el cargo hace poco más de tres años. “Cárdenas no es ningún líder político y su paso por la Alcaldía de Bucaramanga será fugaz. Sus aspiraciones políticas se mueren el 31 de diciembre de 2023″, aseguró Andrés Miguel Sampayo, analista y académico experto en Santander.

Cárdenas apenas tuvo imagen favorable en los primeros meses de su mandato, y no le ayudó que al poco tiempo de comenzar su gobierno recibió el repudio de Hernández y el sector alternativo que lo ayudó a elegir. Aún así, la línea del alcalde se ha movido con fuerza desde temprano y se ha hablado de dos posibles candidatos de su cuerda: José David Cavanzo y Carlos Sotomonte. Ambos estuvieron en la administración actual, el primero fue secretario del Interior y el segundo fue el consejero para la defensa de Santurbán, y salieron con fines electorales. Cavanzo renunció en octubre para evitar quedar inhabilitado en 2023 y Sotomonte salió en abril con la intención de trabajar en la campaña presidencial de Gustavo Petro.

Aunque ambos son vistos como “los del alcalde”, vatrios consultados señalaron que Cavanzo salió de pelea con Cárdenas, que incluso le había ofrecido que aspirara a la Gobernación, y hasta aseveran que su candidatura se habría quedado en los primeros pasos. Sin embargo, al hablar con este diario, José David Cavanzo dijo que su posible aspiración seguía y que no es cierto que hubiese salido de pelea con el alcalde. Eso sí, enfatizó en que su candidatura era independiente. Otro que pregonó su independencia hasta la saciedad fue Carlos Sotomonte, quien también conversó con este diario por su candidatura, que es una de las más visibles hasta el momento y es de los pocos que ya se anuncia como precandidato.

A pesar de esta posición de independencia, varios consultados lo señalan como el del alcalde y hasta aseguran que la maquinaria de la administración municipal se ha comenzado a mover en este sentido. Algunos verdes de la zona que hablaron con este diario expresaron su temor frente a esta cercanía, “hay que estar pendientes de que no se instrumentalice la Alcaldía para la candidatura”. Sotomonte reconoce su cercanía y amistad con el actual alcalde, pero niega los señalamientos de que la maquinaria ya se habría puesto en marcha a su favor. “He tenido una muy buena relación con Juan Carlos, como ser humano. Muchos de mi campaña estuvieron en la administración, pero fue porque quedaron como mis amigos. Somos un proceso independiente, por eso lo inscribimos por firmas”.

Al que se denomina como precandidato también lo ubican en las cercanías del Pacto Histórico y la Alianza Verde. Muchos lo consideran el posible candidato al Pacto ante algunas reuniones que habría tenido con el aspirante, la falta de candidatos de esta colectividad que suenan en este momento y que Sotomonte estuvo en la campaña petrista en 2022, a pesar de que fue presidente de la Liga de Gobernantes Anticorrupción (movimiento de Hernández). Por otro lado, en Bucaramanga también se habla de las reuniones que habría tenido con Carlos Ramón González para supuestamente tener el apoyo de los verdes. En ambos casos, Sotomonte reconoce reuniones y diálogos con dichos sectores, pero se mantiene en su premisa de que va independiente y que no quiere entrometerse en los procesos internos de los partidos.

La tesis de que Carlos Ramón González podría darle el guiño a Carlos Sotomonte también se sustenta en una vieja disputa de los verdes tanto en Bogotá como en Santander, sobre todo en las elecciones del 2022. La Alianza Verde tiene una plataforma muy fuerte en Santander, que ha llevado a poner como representante a Cristian Avendaño y senadores a Fabián Díaz y Jota Pe Hernández. No obstante, esta línea no sería del todo afín a González, e incluso le habrían torpedeado la candidatura de su esposa, Luz Danna Leal, sobre todo el concejal Carlos Parra. Precisamente este último es el que más suena por los verdes para aspirar a ser el sucesor de Juan Carlos Cárdenas. Tampoco ayuda que Parra sea muy cercano a Claudia López y Angélica Lozano, incluso figura como uno de los coautores de la consulta anticorrupción y estuvo en la UTL de Lozano.

Varios políticos y expertos que hablaron con este diario pusieron en duda la posible candidatura de Parra debido a que Carlos Ramón González, supuestamente, estaría interesado en bloquear la postulación del concejal en favor de Sotomonte, no solo por acercamientos del exfuncionario con el copresidente de los verdes, sino como en represalia a la oposición al aval que se le dio a Leal. No obstante, alguien cercano a Carlos Parra le dijo a este diario que le habían preguntado a González sobre el aval en Bucaramanga y la respuesta habría sido que se iba a privilegiar las candidaturas propias del partido frente a los que lleguen de otros sectores.

En caso de recibir el aval de los verdes, Parra se muestra como uno de los pocos candidatos fuertes, de pronto a la par de Sotomonte. Este es uno de los concejales que más ha tenido renombre en el último tiempo por su oposición a Cárdenas. Aunque hizo parte de los que apoyaron para que llegara a la Alcaldía, desde temprano se fue a la otra orilla. Además, como se dijo, tiene detrás la base alternativa de la Alianza Verde, que ha sido un fenómeno en el departamento, por lo que hay grandes posibilidades de que sea uno de los que al llegar a junio y octubre siga sonando como posible alcalde.

Recuperar la gloria pasada en la ciudad

La mala imagen que acarrea Cárdenas y el reciente rechazo que ha despertado Rodolfo Hernández en Bucaramanga y Santander ha sido considerado como una oportunidad para el Partido Liberal para recuperar un feudo que en 2016 perdieron a manos de Hernández. Antes de este, habían ganado ocho de las nueve elecciones locales que se celebraron en la ciudad. Sin embargo, la salida de los del trapo rojo del poder vino acompañada de un amplio desprestigio, que incluso sintió en sus escaños el actual concejo. Sin embargo, el legado de Hernández, que fue celebrado en presidenciales por dicha colectividad, ahora es cuestionado y hasta señalan que la inseguridad, pobreza y atraso en infraestructura que viene aquejando la ciudad habrían tenido sus raíces en el mandato del que recién llegó a la segunda vuelta presidencial.

Por eso, en los liberales pululan las precandidaturas. Desde la asamblea de Santander, el diputado Alfonso Pinto, de la cuerda de Didier Tavera, ha dado conocer su interés por llegar a la Alcaldía. También ha sonado el exalcalde Carlos Ibáñez, que ya en 2015 había intentado llegar nuevamente a gobernar, pero fue vencido por Rodolfo Hernández. Otro de los nombres que suena con fuerza es el de Miguel Ángel Sánchez, hasta hace unos meses secretario nacional del Partido Liberal. Aunque muy cercano a César Gaviria, políticos de la zona ponen en duda el posible éxito de su postulación debido a que no ha desarrollado su carrera política en Santander. Frente a esto, los del grupo de Sánchez contestan: “El senador Pinto está allá en el tema. El senador Durán está muy cerca, al igual que el representante Álvaro Rueda. Se apuesta a una candidatura de unidad”. También hay varios columnistas de la ciudad y otras figuras de mediano conocimiento que han expresado sus intenciones de tener el aval liberal.

¿Y hay uno de Rodolfo?

Tanto el desprestigio que ha venido cargando Rodolfo Hernández como el lío por el aval de su colectividad tienen al ingeniero un tanto alejado de la movida en la capital santandereana. Aunque su nombre ha sonado como candidato a la Alcaldía, pocos lo creen. Tampoco ha sonado alguien de la Liga de Gobernantes Anticorrupción. En un principio se había hablado de que Antonio Sanabria, concejal por la Liga, se lanzaría por esta colectividad, pero varios señalan que Hernández habría repudiado, como hizo con su lista a la Cámara y a la Asamblea, a los concejales de su movimiento, por lo que incluso no tendrían el aval asegurado para repetir en el Concejo bumangués.

El asunto también pasa por el enredo sobre la personería. Como no se sabe si al fin el ingeniero podrá dar o no avales para 2023, pocos se han relacionado propiamente con él. Algunos que estaban tratando de acercarse a Hernández y su familia por un posible aval terminaron apareciendo en fotos con Marelen Castillo, lo que ha sido interpretado como un coqueteo a esta en caso de que le asignen la personería de la Liga al sector de ella. Aunque no hay propiamente uno que sea “el del ingeniero”, varios cercanos en la vida política del exalcalde han dejado ver sus intenciones de aspirar.

En ese grupo figuran el exconcejal Fabián Oviedo y el exsecretario de Desarrollo Social Jorge Figueroa Clausen. Oviedo fue uno de los pocos concejales que estuvo del lado de Hernández durante su alcaldía. Aunque de Cambio Radical, fue muy cercano al ingeniero y fue uno de los que le hizo campaña en las presidenciales, incluso lo califican como uno de los pocos a quien Hernández escucha. Este renunció en junio a su escaño para no quedar inhabilitado y poder aspirar con firmas. Figueroa Clausen ha acompañado a Hernández en su vida política e incluso fue designado veedor por la Liga cuando se entregó la personería a la colectividad. Pero, con los líos de este partido, se habría separado y su intención estaría en aspirar por firmas.

Otras aspiraciones

En el tintero también está Jaime Andrés Beltrán, pastor y concejal, quien está en el cabildo municipal, pues quedó de segundo en la elección pasada. Su reciente resultado lo ubica como uno de los que pueden dar pelea en octubre.

Como se puede ver, el listado de aspirantes es bastante largo. Sin embargo, algunos señalan que el panorama está muy crudo y que en octubre todo será muy distinto. No solo porque faltan 10 meses para la contienda, sino que la reforma política que se está tramitando podría cambiar el panorama de inmediato.