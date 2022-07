Estos son los senadores 2022-2026 (listado completo)

El Senado está compuesto por 108 parlamentarios, y la Cámara por 187. Foto: Carlos Rosas - Mauricio Alvarado Lozada

¡Por fin es oficial! Después de cinco meses de haberse realizado las elecciones legislativas, el Consejo Nacional Electoral (CNE) publicó este martes el listado completo y definitivo de los nombres que obtendrán su credencial que los acredita como senadores de la República.

El pasado 13 de marzo se celebraron los comicios para elegir al Congreso que hará las leyes y el control político a entidades del Estado de 2022 a 2026, como ocurre cada cuatro años. Ese 13 de marzo se conoció el preconteo, que son los votos que sacó cada congresista según los boletines que cada hora sacaba la Registraduría a partir de las mesas informadas. No obstante, como se ha dicho anteriormente, esos datos son preliminares y no tienen sustento legal, solo sirven para que los y las colombianas se acuesten a dormir informados.

Después de eso, lo que siguió fue un largo proceso de escrutinio, el proceso de conteo de votos y de contrastación con lo contado por los jurados electorales. Esta etapa es la que tiene validez jurídica y en el caso del Senado es un desarrollo a cargo del Consejo Nacional Electoral (CNE). Pues bien, un día antes de la instalación del Congreso, el CNE entregó los resultados que tanto esperaba no solo la ciudadanía, sino también varios de los congresistas que en preconteo figuraron como electos pero que, por la poca diferencia de votos con sus contrincantes, pendían de un hilo.

En efecto, la mayoría de nombres conocidos el pasado 13 de marzo se mantienen, como los congresistas electos Arturo Char, Piedad Córdoba, Gustavo Bolívar e Iván Cepeda, entre otros, que contaban con un respaldo importante de las papeletas, por lo que había muy poco espacio para cualquier duda sobre sus curules.

No obstante, en el escrutinio salieron varios quemados. Entre ellos están: León Fredy Muñoz, que buscaba repetir curul, pero no le alcanzó. Lo mismo le pasó a Esperanza Andrade, del Partido Conservador, quien en la lista final no quedó. Sara Castellanos, del Partido Liberal y que intentaba ostentar la curul que dejó su madre, Emma Castellanos, también se quemó. Finalmente, María Angélica Guerra, que llegaba al Congreso para heredar la curul de su tía, la senadora saliente María del Rosario Guerra, tampoco pasó.

Este es el listado completo del CNE, conozca todos los nombres de los 108 senadores electos:

