La clasista respuesta del excongresista Navas Talero a la representante Pedraza

Congresistas de todas las orillas respaldaron a la representante Jennifer Pedraza. Foto: El Espectador

El nombramiento del académico Víctor De Currea-Lugo como embajador de Colombia en Emiratos Árabes levantó fuertes y serias críticas. Apenas se supo de su designación, mujeres y políticas de izquierda trajeron a colación acusaciones contra De Currea-Lugo por presunta violencia sexual que habría ejercido en 2014, cuando era docente universitario de la Universidad Nacional y la Javeriana.

El hecho lo repudió la representante Jennifer Pedraza, entre otras. “Este señor que acaba de nombrar Gustavo Petro en la Embajada de Emiratos Árabes tiene múltiples denuncias gravísimas por acoso y abuso sexual hacia sus estudiantes de la Universidad Javeriana y la Universidad Nacional. ¿No que “el cambio es con las mujeres”? Dejen de revictimizarlas al menos”, escribió Pedraza hace unos días.

Por ese mismo asunto, la congresista del Partido Dignidad manifestó que sería posible apoyo jurídico por parte de la Casa de la Mujer para acompañar las denuncias y las presuntas denunciantes. “Para todas las víctimas del señor De Currea: hemos conversado con la Casa de la Mujer. Esta ONG está en absoluta disposición de escucharlas, acompañarlas y asesorarlas si deciden denunciar a este y otros presuntos acosadores. No están solas”, trinó.

A lo que el exrepresentante Germán Navas Talero, actual copresidente del Polo Democrático y candidato al cargo de embajador de Colombia en Suecia, respondió por la misma red social con un comentario de tinte machista y clasista.

“Que vergüenza que esta vendedora de piñatas de bazar de pueblo sea representante a la Cámara por elementos como este es que el Congreso cada día está más desacreditado. La justicia señora no es un juego”, comentó Navas Talero.

La publicación es clasista porque intenta convertir en insulto el oficio informal de vender piñatas de pueblo, como si fuera un quehacer denigrante o falto de honra, además realizado lejos de la capital. Para Navas Talero, el apoyo jurídico a quienes quieran avanzar en el proceso judicial por el presunto delito que menciona Pedraza es el causante de la desacreditación del Congreso.

Asimismo, se enmarca en el machismo porque desconoce el liderazgo, el trabajo y la trayectoria de la representante Jennifer Pedraza y relaciona la poca credibilidad del legislativo con el hecho de que mujeres que realizan oficios informales sean congresistas.

“Su trino es un ejemplo del pacto encubridor entre machistas. No sorprende. Cada vez que una mujer denuncia violencia de género salen más defensores del agresor que personas dispuestas a apoyar a las víctimas. Esto debe cambiar. Además, vender piñatas de bazar en un pueblo es un trabajo absolutamente digno que no me ofende para nada. Supérese”, replicó la parlamentaria.

Rechazo colectivo a las palabras de Navas Talero

El trino del excongresista y aspirante a embajador levantó un río de críticas. El Partido Dignidad defendió a su representante: “Rechazamos los insultos de Germán Navas Talero contra nuestra representante a la cámara por Bogotá, Jennifer Pedraza, y que también son un agravio a nuestra colectividad. El debate debe ser sobre los hechos y con argumentos, no con insultos y descalificaciones”, comunicó.

De igual forma, políticas de todas las orillas cuestionaron el comentario de Navas Talero alegando que Pedraza no desacredita al Congreso y que resaltando que el insulto no suma a la discusión sobre la presunta violencia sexual que se le endilga a De Currea-Lugo, la cual el hoy diplomático ha negado.

“Jennifer Pedraza desacredita al congreso por ofrecer apoyo a las mujeres que denuncian acoso sexual y similares en el congreso? ¿El embajador de Colombia ante Suecia ya se posesionó? Suecia es pionero en política integral de género, comenzando por la diplomacia”, manifestó la senadora verde, Angélica Lozano.

Congresistas como Daniel Carvalho, Humberto de la Calle y Juan Sebastián Gómez también le extendieron su solidaridad y subrayaron como innecesarias las palabras en son de ataque de Navas Talero.

“Tengo la mayor admiración por Jennifer Pedraza. Ha mostrado liderazgo fresco, valor civil, conexión con el país nuevo. Representante a la Cámara ejemplar. Ojalá tuviéramos más como ella. No valen la pena los ataques producto de un desprecio irracional, absolutamente impresentable”, destacó De la Calle.

>Lea más sobre el Congreso, el Gobierno Petro y otras noticias del mundo político