“La oposición marcha de manera oportunista”: presidente de la CUT

¿Cuáles son los motivos para convocar a las marchas del 9 de abril?

Primero, conmemorar el Día Nacional de las Víctimas del Conflicto Armado. Hay 9 millones de desplazados, en el movimiento sindical hay más de 3.500 asesinados y cerca de 17.000 amenazas. El segundo, es que se cumplen 76 años del magnicidio de Jorge Eliécer Gaitán, un dirigente que luchó contra las oligarquías y que fue asesinado por la extrema derecha. Adicionalmente, dada la precaria situación que atraviesan las reformas, vamos a decirle al Congreso que no puede seguir de espaldas al país. Esas reformas sociales las exigieron en el estallido social y por ellas también la gente votó por Gustavo Petro, quien está cumpliendo con su compromiso de reivindicarlas.

Pero, convocar las marchas en esa fecha, ¿no podría quitar el foco de las víctimas que se toman la palabra en el Congreso este día?

En general, los que vamos a salir a movilizarnos somos los que también desde el punto de vista social hemos sido víctimas de las reformas neoliberales y proempresariales que se han proclamado en los últimos 33 años. La ley 100 tiene más de 2 millones de víctimas que pudieron ser evitables si hubieran tenido una pronta y eficiente atención en salud. Entonces queremos empatar una circunstancia con la otra y por eso no le quitamos importancia a las víctimas. Por el contrario, reafirmamos el papel de víctimas no solamente del conflicto armado, sino de normas que han convertido los derechos fundamentales como la salud y las pensiones en grandes negocios.

Después de su intervención la semana pasada en el Congreso, ¿cómo ve el futuro de las reformas?

Nosotros somos profundamente optimistas. Vamos a hacer la movilización social para hacer todo lo que esté en nuestro alcance para que las reformas no se hundan, para acompañar al gobierno y que pueda generar nuevas acciones que le permitan que los congresistas, que no han tenido en consideración al pueblo, lo tengan en cuenta.

¿Cómo ha sentido el pulso político en las calles, teniendo en cuenta que, por ejemplo, la oposición convocó a marchas el 21 de abril?

Después de que nos criticaron porque salíamos a la calle a protestar frente a los gobiernos de extrema derecha, hoy ven que sí que ese es un derecho y está bien que lo tengan. Lo que pasa es que deberían ser autocríticos. Ellos lo hacen de manera oportunista, pero estamos en democracia. Hasta ahora las movilizaciones sociales más masivas las seguimos haciendo quienes estamos vinculados a los proyectos políticos de la transformación, que son los que este gobierno encarna. La movilización de ellos siguen siendo la de los privilegiados acompañados de algunas personas del pueblo, pero aspiramos que esos privilegios no sigan siendo lo que motive las formas y las normas que nos rigen.

¿En qué van las investigaciones de aportes a las campañas políticas por parte de los sindicatos?

Son procesos que solamente han tenido el registro de la Fiscalía. Teníamos un fiscal que solamente atendía el criterio de buscar, mediante triquiñuelas, las presuntas irregularidades de los sindicatos para proveer algunos recursos en las campañas. Fecode demostró que no ha cometido ninguna irregularidad. La USO ya ha explicado a qué dedicó sus recursos, y allí no hay ninguna irregularidad. En el Consejo Nacional Electoral no ha sido convocado ningún sindicato a dar declaración al respecto. Los trabajadores tenemos derecho a hacer política y participar en procesos electorales. Obviamente que lo hacemos con nuestros recursos, porque no son distintos a la cotización que hacemos los trabajadores para el mantenimiento de las organizaciones sindicales.

