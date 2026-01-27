La pareja Caba-Lafaurie retó al Centro Democrático y planteó una disidencia uribista

María Fernanda Cabal, Álvaro Uribe Vélez, José Félix Lafaurie y Paloma Valencia. Foto: Archivo Particular

María Fernanda Cabal sumó cerca de veinte años de militancia pura en el Centro Democrático del expresidente Álvaro Uribe, pero todo llegó a su fin este lunes luego de que se hiciera público el reto que le planteó a una colectividad que está buscando cómo recuperar el poder en las elecciones de este 2026. Junto a José Félix Lafaurie, presidente de Fedegán y su pareja, aseguró que fueron maltratados dentro de estas toldas de oposición y que el camino a seguir es montar una suerte de disidencia que les permite recoger electoralmente a quienes...