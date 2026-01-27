Logo El Espectador
No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
Publicidad

Home

Política
Lee este contenido exclusivo para suscriptores

La pareja Caba-Lafaurie retó al Centro Democrático y planteó una disidencia uribista

María Fernanda Cabal y José Félix Lafaurie criticaron el proceso con el que Paloma Valencia fue ungida como candidata presidencial. Pidieron espacio para salir del partido. El expresidente Álvaro Uribe analiza el inconformismo.

Sigue a El Espectador en Discover: los temas que te gustan, directo y al instante.
Redacción Política
27 de enero de 2026 - 02:05 a. m.
María Fernanda Cabal, Álvaro Uribe Vélez, José Félix Lafaurie y Paloma Valencia.
María Fernanda Cabal, Álvaro Uribe Vélez, José Félix Lafaurie y Paloma Valencia.
Foto: Archivo Particular

María Fernanda Cabal sumó cerca de veinte años de militancia pura en el Centro Democrático del expresidente Álvaro Uribe, pero todo llegó a su fin este lunes luego de que se hiciera público el reto que le planteó a una colectividad que está buscando cómo recuperar el poder en las elecciones de este 2026. Junto a José Félix Lafaurie, presidente de Fedegán y su pareja, aseguró que fueron maltratados dentro de estas toldas de oposición y que el camino a seguir es montar una suerte de disidencia que les permite recoger electoralmente a quienes...

Por Redacción Política

Conoce más

Temas recomendados:

Política

noticias

Colombia hoy

noticias políticas

Noticias de hoy

Noticias de política

Centro Democrático

Uribe

Maria Fernanda Cabal

Jose Felix lafaurie

Paloma Valencia

Álvaro Uribe Veléz

PremiumEE

 

micorriza(d243q)Hace 1 minuto
En las próximas elecciones, hay que elegir un congreso para los votantes no para las corporaciones, un congreso independiente de gente preparada que no este al servicio de gamonales. Tenemos que entender la importancia de nuestro voto, a los congresistas los elegimos nosotros, no los partidos ni las corporaciones...
Este portal es propiedad de Comunican S.A. y utiliza cookies. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso, de acuerdo con esta  política.