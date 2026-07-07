“Paz total” y JEP calientan choques entre equipos de empalme de De la Espriella y Petro

El presidente Gustavo Petro, y varios de sus ministros, analizan su gestión en temas de paz.
Foto: Presidencia
La transición entre el gobierno del presidente Gustavo Petro y la nueva administración de Abelardo de la Espriella está cargada de tensiones y choques constantes. Las alertas de presunta corrupción en múltiples sectores lanzadas por el vicepresidente electo, José Manuel Restrepo, y el llamado a una “desobediencia civil” del senador Iván Cepeda, quien perdió en la segunda vuelta, se llevaron el protagonismo. En medio de ese árido ambiente sobre el empalme y sin un encuentro directo entre los mandatarios saliente y entrante, quedó un tema...
Por Luna Mejía Farías
Comunicadora social y periodista de la Pontificia Universidad Javeriana, especializada en temas relacionados con violencias basadas en género y construcción de memoria. En la actualidad cubre temas políticos en el panorama colombiano.lmejia@eleespectador.com
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