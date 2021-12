La razón de Edward Rodríguez para renunciar al Centro Democrático

Edward Rodríguez es cofundador del Centro Democrático y representante a la Cámara por ese partido. Foto: Cortesía

El domingo pasado, el representante Edward Rodríguez comunicó que daría el salto al Senado de la República. Con el número 11, por el Centro Democrático, esperaba ganar en las elecciones de 2022 y continuar en el Congreso representando al uribismo. Sin embargo, este martes hizo pública su renuncia al partido.

En una carta dirigida al expresidente Álvaro Uribe, líder del Centro Democrático, Rodríguez le recordó que lleva 21 años “construyendo uribismo” bajo las tesis de seguridad democrática, confianza inversionista y cohesión social. Además, en 2013 cofundó la colectividad y desde 2014 es congresista. En la misiva declaró que lleva dos años trabajando con la ciudadanía “el sueño de llegar a la Presidencia”.

A pesar de su recorrido, recalcó Rodríguez, decide irse de la organización por cuenta del irrespeto que vivió su precandidatura presidencial. “Hoy tengo que decirle, presidente, con tristeza, que ese sueño que construimos ya no me representa”, afirmó.

“La dignidad no se negocia. Fui maltratado por un Comité de Ética que me excluyó sin razón alguna de las encuestas” manifestó. El parlamentario insistió en que él “solo quería participar”. Así las cosas, destacó que encontró en ese episodio no solo falta de palabra, sino también desdén por las tesis propias del uribismo, dos aspectos que lo llevan hoy a replantearse el camino y “renunciar a un partido en el que no quiero ser incómodo”.

A la par de expresar su gratitud a Uribe, a sus hijos, Edward Rodríguez concluyó que se va del Centro Democrático, pero no de las tesis uribistas. “Seguiré desde donde la ciudadanía quiera. Me voy con la cabeza en alto”, dijo.

Esta es la carta completa: