“La reforma política tiene un sentido práctico”: Alfonso Prada, mininterior

El Gobierno radicó una reforma política en la que incluyó las listas cerradas y cremallera, cambio en la financiación, pero dejó por fuera la creación de una corte electoral. Foto: Ministerio del Interior

Este jueves, el ministro del Interior, Alfonso Prada, se reafirmó en que la reforma política que radicó el Gobierno en el Congreso “tiene un sentido práctico” y recoge “lo que es más urgente y viable para transformar la política en Colombia”.

En conversación con W Radio, Prada habló sobre los cambios que hicieron al borrador de este acto legislativo que conocieron hace más de dos semanas los medios de comunicación. Por ejemplo, en dicho documento se abordaba la creación de una corte electoral que entraría a dirimir los conflictos jurídicos sobre los derechos políticos. En ese sentido, ese tribunal iba a entrar a complementar la estructura electoral de la Registraduría y el Consejo Nacional Electoral (CNE).

No obstante, en la propuesta oficial, esa reestructuración no se incluyó finalmente, pues el Gobierno se quiere enfocar en lo que para ellos es lo fundamental, es decir, en profundizar la democracia. “Decidimos dividir el debate. Uno es la estructura del Estado: no hemos descartado hacer reformas en ese sentido”, aclaró el ministro del Interior sobre el tema de la corte electoral.

Así las cosas, para Prada y el equipo de gobierno, profundizar en la democracia se traduce en reformar cómo se escogen los candidatos, cómo los partidos políticos se presentan en la contienda electoral, y en la intención de democratizar la vida interna de las colectividades por medio de listas cerradas y cremallera (paritarias). “Dirigimos la reforma al mejoramiento de la calidad de la democracia. Trasladamos el debate a lo que podemos [discutir] con más eficiencia del manejo del tiempo en el Congreso”, complementó.

Asimismo, el alto funcionario se refirió a las bondades de que la financiación de las elecciones sea completamente estatal, como se propone en la reforma. “Lo que buscamos con financiación es abrir el debate para eliminar financiación privada y con ello el ingreso de dineros ilegales. Tenemos un control mucho más fuerte porque todos tendremos la misma posibilidad de ser elegidos al menos bajo el asunto del dinero”, indicó.

Finalmente, sobre la intención de que esta reforma política abra la puerta una única vez al transfuguismo (es decir, a la posibilidad de que las personas puedan cambiarse de organización política) Alfonso Prada explicó ello corresponde a las nuevas personerías jurídicas que se han creado y por ende, a un nuevo orden de partidos y de formas de representación.

“Nosotros creemos que la forma en cómo se han creado los partidos ha creado un desorden ideológico enorme. Por eso vemos a gente que piensa de derecha y está en partidos de centro. Vemos en el centro una amalgama de partidos, y en el Pacto Histórico pasó lo propio con varias colectividades en coalición. Creamos la posibilidad de que se den personerías jurídicas nuevas a través de proceso democráticos y que la gente tenga la posibilidad de ubicarse ideológicamente en donde se siente mejor. Extendemos un poco la decisión de la jurisprudencia de habilitar por una vez este tema”, dijo.

El ministro concluyó en la emisora que la reforma sí contiene mejoras: “cambio sí hay. Ahora, que no es en todo, estoy completamente de acuerdo”.

