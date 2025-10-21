Logo El Espectador
“La reforma tributaria es un tiro en el pie para el gobierno Petro”: Lidio García

El presidente del Congreso habló con El Espectador sobre su relación con el jefe de Estado y los ministros, el futuro de las reformas en el Capitolio y el rumbo que tomará el Partido Liberal en 2026. También se refirió a la constituyente y la apuesta de la izquierda por mantener el poder.

Redacción Política
21 de octubre de 2025 - 11:10 a. m.
Lidio García Turbay, presidente del Senado, en entrevista con El Espectador.
Lidio García Turbay, presidente del Senado, en entrevista con El Espectador.
Foto: El Espectador - Gustavo Torrijos

¿Cómo fue que el Ejecutivo y el Legislativo se pusieron de acuerdo para aprobar un presupuesto de COP 546 billones?

En el Senado ese tema es bastante complicado. Se discutió ampliamente, pero cuando empezamos la votación de los artículos que no tenían proposiciones, se frenó el tema y tuvimos que suspender. Sin embargo, ya la Cámara había terminado y los textos de ambas plenarias fueron prácticamente iguales y los coordinadores ponentes y los ponentes sugirieron acoger el texto de la Cámara y eso fue lo que se hizo.

Usted lleva más de...

Por Redacción Política

