“La reforma tributaria es un tiro en el pie para el gobierno Petro”: Lidio García

Lidio García Turbay, presidente del Senado, en entrevista con El Espectador. Foto: El Espectador - Gustavo Torrijos

¿Cómo fue que el Ejecutivo y el Legislativo se pusieron de acuerdo para aprobar un presupuesto de COP 546 billones?

En el Senado ese tema es bastante complicado. Se discutió ampliamente, pero cuando empezamos la votación de los artículos que no tenían proposiciones, se frenó el tema y tuvimos que suspender. Sin embargo, ya la Cámara había terminado y los textos de ambas plenarias fueron prácticamente iguales y los coordinadores ponentes y los ponentes sugirieron acoger el texto de la Cámara y eso fue lo que se hizo.

Usted lleva más de...