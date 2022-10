La renuncia de Gustavo Bolívar al Senado: ¿engaño a sus electores?

Gustavo Bolívar es hoy el más férreo escudero del presidente Petro. Foto: Óscar Pérez

El anuncio del senador Gustavo Bolívar, una de las cabezas más visibles del Pacto Histórico, de que renunciará a su curul una vez se apruebe la reforma tributaria y otros de los proyectos claves que se tramitan en la Comisión Tercera, la cual preside, puso de nuevo sobre la mesa la discusión sobre si este tipo de decisiones de quienes han sido elegidos por voto popular para un período determinado significan algo así como un “engaño” o “traición” a quienes le dieron su confianza en las urnas para que los represente, en este caso, en el Poder Legislativo.

“No me siento cómodo porque tengo que volver a mi vida anterior muy pronto. Tengo un hueco fiscal enorme y no puedo llegar a un punto de esos. Si fuera corrupto, aquí en la presidencia de la Comisión Tercera haría billete, pero llegué a cambiar eso, a defender posiciones”, argumentó Bolívar, recordando que incluso no quería volver al Congreso, pero lo hizo por una petición del presidente Gustavo Petro. “Había dicho que no quería volver, pero él me pidió encabezar la lista y lo acepté con el compromiso de estar poco tiempo (…) Petro lo sabe”, dijo.