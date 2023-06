La respuesta del Gobierno frente al ataque en Ucrania que dejó colombianos afectados

Sergio Jaramillo y Héctor Abad Faciolince tras el ataque.

Este miércoles, 28 de junio, el presidente Gustavo Petro se refirió al ataque por parte de Rusia en Kramatorsk, en la región del Donbás, Ucrania, que ha dejado al menos tres muertos y más de 20 heridos y en el que resultaron afectados el escritor colombiano Héctor Abad Faciolince, el excomisionado de paz de Colombia Sergio Jaramillo y la periodista Catalina Gómez.

“Rusia ha atacado a tres civiles colombianos indefensos. Viola así los protocolos de la guerra. Cancillería debe entregar nota diplomática de protesta. Esperamos el regreso sanos y salvos a sus hogares de Sergio, Héctor y Catalina”, trinó el mandatario.

En un primer momento, el Alto Comisionado para la Paz, en un comunicado firmado por Danilo Rueda, expresó su solidaridad con Abad Faciolince, Jaramillo y Gómez, sus familiares y amigos, y sus deseos por la recuperación de la escritora ucraniana Victoria Amelina, quien se encontraba con los colombianos en una pizzería. El comunicado, publicado el 27 de junio, fue blanco de críticas por no condenar el ataque de Rusia.

#Atención | Comunicado 🚨El Gobierno de Colombia expresa su solidaridad con el ex Alto Comisionado Para la Paz Sergio Jaramillo Caro, el escritor Héctor Abad Faciolince y la periodista Catalina Gómez Ángel. pic.twitter.com/LMMYi0eGzs — Alto Comisionado Paz (@ComisionadoPaz) June 28, 2023

Este 28 de junio, se publicó un segundo comunicado en el que el Ministerio de Relaciones Exteriores expresó “su más enérgica condena al inaceptable ataque por parte de las fuerzas rusas a un blanco civil en Kramtorsk, Ucrania, en el que resultaron afectados los colombianos”. La Cancillería señaló que “seguirá al tanto y trabajando por brindarles el apoyo necesario”.

Comunicado a la opinión pública pic.twitter.com/ISy4AOJoEH — Cancillería Colombia (@CancilleriaCol) June 28, 2023

En entrevista con Caracol Televisión, Héctor Abad Faciolince aseguró que no necesitan nada del gobierno colombiano y que le agrada que “el gobierno haya corregido su primer comunicado con el segundo”. “Es importante que ellos reconozcan la responsabilidad de Rusia porque me acuerdo de que, cuando yo fui presidente del Premio Simón Bolívar, en su discurso el presidente Petro dijo “y ahora Europa se inventó una guerra”. Y a mí no me parece que esto sea un invento, a no ser que consideremos que Rusia occidental también es una parte de Europa. Esta invasión no es un invento de Europa, es un país imperial que niega la existencia de otro, que lo va a invadir, a recuperar, a aniquilar”.

El escritor, junto con Sergio Jaramillo, que aún se encuentran en Ucrania, fueron a participar a la Feria del Libro de Kiev con la campaña ‘Aguanta Ucrania’.

