La reunión entre Gilberto Tobón y Álvaro Uribe: hablaron sobre Medellín

Gilberto Tobón sería candidato a la Alcaldía de Medellín en las elecciones de 2023. Foto: Cortesía

En el último mes se han conocido algunas coincidencias entre el profesor y excandidato al Senado Gilberto Tobón Sanín y Álvaro Uribe Vélez. A inicios de este mes Tobón salió en defensa del expresidente y dijo que “él no ordenó falsos positivos”; hoy, ambos se reunieron para conversar.

Ambos episodios han despertado las críticas de sectores progresistas y de izquierda pues Tobón ha sido una de las voces más visibles desde esa orilla política, lo que lo convirtió casi que en una autoridad en redes sociales para algunos ciudadanos.

(Lea: “La coca, el elemento clave del Catatumbo para que la ‘paz total’ sea posible”)

Pese a las críticas, no deja de sorprender que el abogado haya pasado de conformar la lista al Senado de Fuerza Ciudadana, el partido de Hollman Morris -quien ha sido muy cercano a Gustavo Petro y al progresismo-, a entablar conversaciones con el Centro Democrático.

Respetuosa reunión con el dr Gilberto Tobón, conversamos sobre el futuro de Medellín pic.twitter.com/YG7IxQABB9 — Álvaro Uribe Vélez (@AlvaroUribeVel) November 25, 2022

Este viernes, por un video compartido en redes sociales por Uribe, se conoció que ambos se reunieron, y, según lo confirmaron , hablaron sobre los problemas y el futuro de Medellín.

Tobón Sanín tendría la intención de buscar la Alcaldía de la capital paisa, por lo que para muchos este encuentro tendría que ver con esa aspiración.

“Respetamos su independencia y las discrepancias políticas que ha tenido con nosotros. Hemos hablado sobre la ciudad y sobre la necesidad de una administración austera y transparente. Él ha expresado unos puntos de vista programáticos y nosotros le hemos hablado de unos temas importantes”, fue la conclusión de Uribe sobre la reunión.

>Lea más sobre el Congreso, el Gobierno Petro y otras noticias del mundo político

Por su parte, el catedrático asegura que Medellín “presenta serias deficiencias en la actual administración de Daniel Quintero. Aquí las calles están rotas, las comunas están muy abandonadas, hay problemas de movilidad gravísimos, es la ciudad más contaminada del país. EPM está prácticamente secuestrada. El alcalde hace politiquería y tiene bodegas para atacar”, dijo a Blu Radio.

Así pues, Tobón Sanín confirmó que sí hablaron del panorama electoral de 2023; no obstante, no aclaró las dudas que señalan que Uribe podría respaldar esa aspiración. “Se conversó sobre cuál es mi idea de la ciudad, cuál es la idea de él, hay puntos de coincidencia, pero de ese punto no trató la reunión”, señaló a la emisora.