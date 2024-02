“La Ruta del Cambio”: este el nuevo periódico del gobierno Petro sobre las reformas

El contrato es por la distribución total de 340.000 ejemplares. Foto: Archivo Particular

A tan solo un mes del inicio de la circulación de “Vida”, el periódico de la Casa de Nariño que destaca la gestión del presidente Gustavo Petro, el Ministerio del Interior, liderado por Luis Fernando Velasco, también prepara la distribución de un periódico de asuntos legislativos como parte de su estrategia para divulgar el contenido de las autodenominadas reformas sociales y de paso, conseguir su aprobación en el Congreso. Este sería el segundo impreso del Gobierno con alcance nacional, pues su reparto sería en por lo menos 200 municipios y en las 32 capitales del país.

“La Ruta del Cambio” se llama el segundo informativo oficial, con dos ediciones de 8 páginas cada una e impresas a todo color. La portada abre con la siguiente frase: “Avanzan las reformas del cambio” y en su primera página, a modo de editorial, Velasco relata el trabajo realizado por el equipo del Gobierno en el Congreso durante el periodo pasado y habla de las dos reformas aprobadas bajo su liderazgo: el reconocimiento del campesinado como sujeto de derechos y la creación de la Jurisdicción Agraria para resolver líos por tierras.

Para la producción del impreso, como lo pudo conocer El Espectador, la cartera política suscribió un contrato interadministrativo con la Imprenta Nacional por $299 millones, en el que quedó consignado que las reformas “se presentan como medidas concretas destinadas a mejorar la calidad de vida de las personas, por lo tanto es fundamental divulgar el contenido, los efectos y la magnitud de su impacto, así como los proyectos legislativos en curso tanto en el Senado como en la Cámara de Representantes”.

Además de la justificación de la divulgación del contenido, en el convenio también se estableció que el propósito de los artículos y piezas informativas es recoger la información más relevante, de modo que el Gobierno “pueda aproximarse a las personas de una forma más didáctica”. Este diario consultó al ministerio e indicaron que más que un periódico, la publicación es un “informativo para hacer pedagogía” frente a la “desinformación sobre el contenido de las reformas”.

(Lea: “‘La paz total ha traído una nueva oleada de violencia’: Gobernador de Antioquia”)

El impreso tendría inicialmente dos ediciones, y la primera salió a la luz esta semana, pues algunos ejemplares ya fueron enviados a las regiones, aunque en la oficina de asuntos legislativos todavía quedan siete cajas con varias copias. Y la distribución se priorizó en 200 municipios, en los que según el ministerio, la conexión a servicios de comunicación a través de internet es limitada. Igualmente, llegará especialmente a aquellas zonas que han sido afectadas por la violencia y el conflicto armado interno.

Para la entrega, se calcularon un promedio de 850 ejemplares para cada entidad territorial priorizada, de manera gratuita. Algunos de esos municipios son Segovia, Cáceres, Caucasia, Tarazá y Puerto Libertador, en Antioquia; San Vicente del Caguán, Milán, Yopal, Hato Corozal y Sabanalarga, en el Caquetá; Argelia, Timbiquí, Timbío, Caldono, en Cauca; y otros, en los demás departamentos.

Aun así, se planea distribuir el tiraje en las capitales de los 32 departamentos del país, que se utilizarían como “punto de inicio para el reparto de los periódicos”, estableció el estudio que inició con el proceso de contratación con la Imprenta Nacional, responsable de la producción, diseño, impresión, divulgación y distribución total de 340.000 ejemplares. En comparación, “Vida”, el periódico de la Presidencia, anticipó la circulación de 500.000 ejemplares impresos para todas las capitales.

El tiraje se puso en circulación ad portas de que se reanude el trámite de los proyectos de iniciativa gubernamental en el Legislativo este 16 de febrero -cuando reinician las sesiones ordinarias- pese a que el contrató se firmó desde el 11 de noviembre de 2023. La primera versión del periódico estará dedicada a las reformas a la salud y pensional, que son las que pasarán respectivamente por la Comisión Séptima del Senado y la Plenaria en este periodo. Asimismo, pretende explicar las otras dos leyes ya aprobadas para el campesinado, las cuales recibieron la aprobación del Congreso en la primera legislatura en el gobierno de Petro.

El contenido de la publicación del Ministerio fue escrito y editado por los equipos de Asuntos Legislativos y de Comunicaciones de esa cartera. Según le dijeron a este diario desde esas oficinas, no se contrató a nadie más que la Imprenta Nacional para su producción y lo que hicieron fue basarse en la información de las gacetas del Congreso y de otros ministerios, para explicar el estado de las iniciativas de ley. “Salud para la vida”, “¡Histórico! Se aprueban dos reformas a favor del campesinado” y “El acuerdo nacional es para generar justicia social” son algunos de los titulares que se leen; también hay destacados con varias citas de congresistas del Pacto Histórico.

Aunque, el objetivo del impreso sería hacer pedagogía de las reformas, una fuente dijo a este diario que Velasco ha pensado en dejarlo antes de renunciar a la cartera -que podría ser en junio- para mostrar sus resultados, que incluyen la aprobación de los dos proyectos clave para el campesinado. Pero, desde el ministerio desmintieron esa versión.

El periódico tenía previsto salir antes del 31 de diciembre, pero según la prórroga del contrato, se tuvo que aplazar por problemas de seguridad y de orden público hasta antes del próximo 29 de febrero. Precisamente, la prórroga habla de que en los territorios en donde se pretende hacer la entrega del material, la cartera identificó al menos 3 grupos armados ilegales y más de 60 estructuras criminales. Aun así, El Espectador consultó y señalaron que las dificultades no tuvieron que ver con el orden público sino con la emisión de ISSN -código de identificación de de las publicaciones seriadas- por parte de la Biblioteca Nacional.

Así pues, el Gobierno tiene dos periódicos circulando simultáneamente. Para Minerva Campion, profesora de la Universidad Javeriana y experta en movimientos sociales, es usual la distribución de impresos entre los movimientos de izquierda, por lo que no es sorpresa que el gobierno Petro los use ahora. Aunque, han sido empleados especialmente “en épocas de represión, donde no había derecho de asociación. Sí son muy importantes”, dijo. Hay que decir que en el caso de “Vida”, el otro periódico del Gobierno, el contrato fue firmado por $653 millones, que estableció para la primera edición 160.000 ejemplares.

👀Vea acá el contrato de “La Ruta del Cambio”:

👁‍🗨 Conozca cómo votan los senadores y representantes a la Cámara en ‘Congreso a la mano’.

👉 Lea más sobre el Congreso, el gobierno Petro y otras noticias del mundo político.

✉️ Si tiene interés en los temas políticos o información que considere oportuno compartirnos, por favor, escríbanos a cualquiera de estos correos: hvalero@elespectador.com; aosorio@elespectador.com; dortega@elespectador.com; dcristancho@elespectador.com; lduarte@elespectador.com; o lperalta@elespectador.com.