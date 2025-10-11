La tierra sin nuevos hijos: cómo se mantiene la vida en Busbanzá

Escucha este artículo
Audio generado con IA de Google
0:00
/
0:00
Por Leonardo Botero Fernández
Egresado de la UPB. Con experiencia en El Colombiano y en Valora Analitik, cubriendo fuentes como judicial y economía. Interesado en entender el poder para contarlo desde todas sus aristas.@LeoBoteroF94lbotero@elespectador.com
Por Santiago Ramírez Marín
Fotógrafo y videógrafo. Su trabajo se centra en documentar la vida cotidiana en territorios apartados de Colombia, acompañando a comunidades indígenas y afrodescendientes afectadas por conflictos armados, ambientales e injusticias que vulneran sus derechos.
Conoce más
Temas recomendados:
Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación