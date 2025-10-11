Logo El Espectador
No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
Publicidad

Home

Política

La tierra sin nuevos hijos: cómo se mantiene la vida en Busbanzá

Leonardo Botero Fernández y Santiago Ramírez Marín
11 de octubre de 2025 - 02:10 p. m.
Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo

Audio generado con IA de Google

0:00

/

0:00

Por Leonardo Botero Fernández

Egresado de la UPB. Con experiencia en El Colombiano y en Valora Analitik, cubriendo fuentes como judicial y economía. Interesado en entender el poder para contarlo desde todas sus aristas.@LeoBoteroF94lbotero@elespectador.com

Por Santiago Ramírez Marín

Fotógrafo y videógrafo. Su trabajo se centra en documentar la vida cotidiana en territorios apartados de Colombia, acompañando a comunidades indígenas y afrodescendientes afectadas por conflictos armados, ambientales e injusticias que vulneran sus derechos.
Conoce más

Temas recomendados:

Boyacá

Busbanzá

Natalidad en Colombia

 

Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
Este portal es propiedad de Comunican S.A. y utiliza cookies. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso, de acuerdo con esta  política.