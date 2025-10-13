Walter Ramos: la vida en La Macarena de uno de los pocos guías que habla inglés

A sus 42 años es uno de los nativos de este municipio que acompaña los tours por Caño Cristales y demás sitios turísticos de esta región.
Foto: Archivo Particular
La figura de Walter Ramos destaca en La Macarena, Meta, al ser uno de los 15 guías turísticos nativos de este municipio con dominio del inglés. En un censo que se aproxima a los 9.000 habitantes en el casco urbano, son más de 600 familias dedicadas de lleno a esta actividad, pero apenas un puñado logra una comunicación efectiva con los visitantes extranjeros atraídos por Caño Cristales, que entre los meses de junio y octubre llegan a esta región que colinda con los departamentos de Guaviare y Caquetá.
Con un bilingüismo “empírico”, como él...
Por Johan Sebastián Pérez Pinilla
Comunicador Social y periodista con énfasis político y deportivo. Cuento con más de cinco años de experiencia en medios digitales y tradicionales. Durante el último año me he dedicado a la reportería en el espectro político, especialmente en el Congreso de la República alrededor del análisis de la coyuntura nacional.SebastianPP21jsperez@elespectador.com
Conoce más
Temas recomendados:
Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación