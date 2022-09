Vieja guardia del conservatismo busca “enderezar” su posición frente al Gobierno

Partido Conservador Foto: Archivo El Espectador

¿Un nuevo conservatismo? Quizás suena un poco apresurado, pero todo indica que es el camino que pretende tomar una parte del Partido Conservador que, como en los últimos gobiernos, decidió alinearse con el oficialismo. Al menos eso sugieren las renuncias y los encuentros que vienen liderando los veteranos de la colectividad, entre los que se encuentran los exdirectores del partido y el expresidente Andrés Pastrana, el último mandatario que pusieron desde esas toldas.

No es un secreto que la decisión de hacer parte de la coalición de gobierno del presidente Gustavo Petro cayó muy mal entre varios miembros del partido, ahora liderado por una nueva generación. Cayó mal solo por la contradicción ideológica que supone que un partido de tradición derechista haga parte de una coalición de centro-izquierda que ondea las banderas progresistas. Todo lo contrario al conservatismo. No obstante, tampoco es secreto que detrás de esa determinación estuvo el acuerdo entre el oficialismo y los líderes del partido para no soltar algunos cargos de Estado que sostenían hace décadas, e incluso sumar algunos más, a cambio de apoyar el trámite de las reformas estructurales que plantea el Gobierno.

Más allá de la presencia burocrática, a la “vieja guardia” del partido le molestó la cercanía con una administración a la que se opusieron y, de hecho, criticaron a más no poder en la campaña presidencial. Incluso, si uno va más allá, no fueron pocos los choques en el Capitolio entre el otrora senador Petro y los miembros de ese partido. De ahí que desde hace un tiempo los más conservadores más tradicionales estén buscando una alternativa a esa decisión que tomaron las mayorías de hacer parte del oficialismo.

Desde que se insinuaron los primeros acercamientos entre el Partido Conservador y la coalición de gobierno, el expresidente de la colectividad, Ómar Yepes, anunció que dejaría su cargo. Según dijo, la renuncia a la dirección del conservatismo, la provocó entre otras cosas “la apatía de las fuerzas de la derecha que sienten temor de que se les califique como tales”. Desde ese momento, el líder godo buscó la manera de contrarrestar la cercanía con el “Acuerdo Nacional” que se planteó desde el Pacto Histórico.

Para Yepes, además de lo ideológico, es inconcebible que el partido se haya entregado al oficialismo cuando obtuvieron una de las votaciones más importantes en las elecciones legislativas (15 curules en el Senado y 25 en la Cámara), por lo que en diálogo con W Radio reconoció que hay varios miembros del partido en distintas regiones que le han manifestado su rechazo a la posición del directorio nacional y la bancada parlamentaria y ya buscan formas de “enderezar” su postura.

La bancada, dijo Yepes a la emisora, “no quiere entender que el Partido Conservador luego de las elecciones haya llegado a la posición que asumió de hacer parte del Gobierno”. Y no lo entendieron, agregó, “porque todo el mundo sabe perfectamente la posición ideológica del presidente Petro y la posición tradicional del partido. Son posiciones totalmente antagónicas”.

El exdirector del conservatismo comentó también que desde las bases le alegan que si había la posibilidad de entenderse con Petro, por qué “participaron en las elecciones en términos de confrontación” y no se buscaron desde un principio canales de comunicación con el Pacto Histórico y no solo con las candidaturas que apoyaron en la carrera hacia la Casa de Nariño que fueron, en orden, las de David Barguil (exsenador del partido), Federico Gutiérrez (candidato del Equipo por Colombia) y Rodolfo Hernández (contendor de Petro en segunda vuelta).

“La gente evidentemente está muy molesta y hay una serie de renuncias al partido. Me reuní con el expresidente Pastrana para tratar de enderezar la situación y procurar que el directorio cambié de conducta”, agregó Yepes sobre sus encuentros con antiguas figuras de la colectividad como, además del exmandatario, los expresidentes del partido José Darío Salazar y Fernando Araujo, entre otros.

En estos encuentros se viene analizando la forma de que el partido cambie su posición, al menos, a la independencia. “[El partido] debe estar en posición de control de veeduría, de oposición o en último término de independencia”, concluyó Yepes en su entrevista radial sobre esa especie de “cumbre” conservadora que pretende hacer seguimiento a las acciones del Gobierno y que, insistió, no busca la escisión o conformación de un nuevo partido. Al menos por ahora.