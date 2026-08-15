Estos son los cinco ejes determinantes del giro diplomático que emprendió De la Espriella

El presidente electo, Abelardo de la Espriella, ya traza su estrategia diplomática en la que tendrán un rol primario el vicepresidente José Manuel Restrepo y el canciller, Omar Bula. Foto: El Espectador

El gobierno de Abelardo de la Espriella le dió un giro total a las relaciones diplomáticas durante su primera semana en el poder. Estados Unidos e Israel se posicionaron como socios clave de la estrategia que lideran el canciller Omar Bula y el vicepresidente José Manuel Restrepo bajo las órdenes del jefe de Estado. La ruta cambió de dirección, pues se dejó atrás a la primera administración de izquierda pura y ahora Colombia se sumó a la ola de gobiernos de derecha en América Latina. Los nombramientos de embajadores y de delegados ante...