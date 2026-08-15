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Estos son los cinco ejes determinantes del giro diplomático que emprendió De la Espriella

Fortalecer las relaciones con Estados Unidos y con Israel mientras se reconfiguran los acuerdos en la región hace parte de las claves en materia exterior que trazó el presidente Abelardo De la Espriella. En una semana dio un giro de 180 grados. ¿Cuál es la apuesta?

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Luna Mejía Farías
Luna Mejía Farías
15 de agosto de 2026 - 02:08 p. m.
El presidente electo, Abelardo de la Espriella, ya traza su estrategia diplomática en la que tendrán un rol primario el vicepresidente José Manuel Restrepo y el canciller, Omar Bula.
El presidente electo, Abelardo de la Espriella, ya traza su estrategia diplomática en la que tendrán un rol primario el vicepresidente José Manuel Restrepo y el canciller, Omar Bula.
Foto: El Espectador

El gobierno de Abelardo de la Espriella le dió un giro total a las relaciones diplomáticas durante su primera semana en el poder. Estados Unidos e Israel se posicionaron como socios clave de la estrategia que lideran el canciller Omar Bula y el vicepresidente José Manuel Restrepo bajo las órdenes del jefe de Estado. La ruta cambió de dirección, pues se dejó atrás a la primera administración de izquierda pura y ahora Colombia se sumó a la ola de gobiernos de derecha en América Latina. Los nombramientos de embajadores y de delegados ante...

Luna Mejía Farías

Por Luna Mejía Farías

Comunicadora social y periodista de la Pontificia Universidad Javeriana, especializada en temas relacionados con violencias basadas en género y construcción de memoria. En la actualidad cubre temas políticos en el panorama colombiano.lmejia@elespectador.com
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Edmundo Harker Peralta(21591)Hace 45 segundos
En el gobierno Petro la critica era la falta de personal de carrera diplomatica!. ahora, y por lo visto, todos esos personajes si lo son! Parece el felino no entiende mucho de gobierno y si mucho de politiqueria. Mi amigos primero!
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