Las críticas de De la Calle y Michel Maya a Jorge Iván Ospina

"Su alcaldía fue desastrosa", dijo Michel Maya, candidato al Senado. Foto: José Vargas

Como otros políticos que aspiran llegar al Congreso el próximo 13 de marzo, Humberto de la Calle y Michel Maya, candidatos al Senado por la Coalición Verde Centro Esperanza, participaron este miércoles en el Gran Foro por el Congreso 2022, que convoca la Universidad Javeriana de Cali, Propacífico, El Espectador y Blu Radio, entre otros.

El encuentro tuvo lugar en un recinto de la Universidad Javeriana de Cali. Allí, los candidatos estuvieron de acuerdo en temas de derechos fundamentales como el aborto y su despenalización total, ampliar la eutanasia y que esta pueda ser aplicada sin trabas y, también, un no rotundo al uso del glifosato para erradicar con los cultivos de uso ilícito de la hoja de coca.

Sin embargo, difirieron en un tema: ¿es mejor una lista con voto preferente (abierta) o una lista cerrada? Según De la Calle, aunque el voto preferente ha sido un avance en la democracia, prefirió la lista cerrada. “En Colombia fue negativo porque se volvió una corruptela. En la Coalición de la Esperanza propuse que la lista fuera cerrada porque creo que hay que hacerlo por dos períodos para someter a los partidos a que se disciplinen y abrirla después que se cumpla ese tiempo. Hoy el voto preferente disuelve la ética porque genera microempresas electorales que son inconvenientes”, indicó.

Por su lado, Michel Vega, que está en el puesto 31 de la lista de centro al Senado, comentó que aunque la lista cerrada tiene sus beneficios, prefiere la abierta porque le da la oportunidad a las regiones. “Si la lista fuera cerrada, el de arriba jalona toda la lista y el primero de la lista queda atrapado en la lista completa. Vean el caso de la lista de Coalición Centro Esperanza: Ingrid era nuestra armadora y se fue. Ahora todos son honestos excepto nosotros. Además, donde la lista hubiera sido cerrada esta vez, yo no tendría oportunidad de ser senador…hubiera sido una lista muy centralista donde muchos de las regiones no hubiéramos tenido la oportunidad de llegar al Senado”, aseguró.

Críticas a Jorge Iván Ospina

Aunque Jorge Iván Ospina llegó a la Alcaldía de Cali con el sello de la Alianza Verde, partido que hace parte de la Coalición Esperanza, las críticas le caen y duro. En este foro, tanto Maya como De la Calle resaltaron que es más lo negativo que lo positivo de esta administración. Michel Maya, oriundo de Cali, la describió como “desastrosa”.

“La de Jorge Iván ha sido una alcaldía desastrosa. El slogan dice “puro corazón”, pero no, eso es pura contratación en Cali. Mire lo que pasó en la pandemia: cuando comenzó la pandemia yo me comuniqué con él muchas veces, le envié datos, y me decía que eso no se podían hacer otras cosas de pruebas masivas. Pero, sí prefirieron repartir mercados pagados a 10 veces más. Uno ve una administración donde hay un triunvirato cooptando, financiando campañas al Congreso, pensando en otras cosas y de espaldas a la ciudadanía. Nos va a costar más de 25 años recuperar lo que veníamos teniendo”, aseguró.

Por su lado, De la Calle recalcó en que su intención no es criticar la administración de cada ciudad a la que llegue, pues no la conoce, pero reconoce que el manejo de Ospina ha sido desafortunado. “Se refleja en las encuestas que hay desconfianza y visión negativa de la alcaldía. Me parece que tanta gente no debería estar equivocada. Parto de una base parecida a la de Michel, naturalmente sin información de detalle. Me parecería un abuso de mi parte ir a cada ciudad a descalificar a los alcaldes. Mi punto de partida es negativa”, resaltó.