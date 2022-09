“Las disidencias fueron construidas por Duque”: Petro

El presidente Gustavo Petro regresó hoy al país, tras su visita oficial a Nueva York para participar en la Asamblea General de la ONU. Foto: AFP - YUKI IWAMURA

Para el presidente Gustavo Petro, Iván Márquez y Jesús Santrich, exjefes de las Farc y quienes estuvieron en las negociaciones de paz desarrolladas en La Habana con el gobierno de Juan Manuel Santos, se fueron del proceso porque les tendieron una trampa para pedirlos en extradición, una tesis esgrimida por la Comisión de la Verdad en un apartado de su Informe Final sobre el conflicto en Colombia titulado “Los obstáculos para la continuidad de los procesos de paz en Colombia”.

“Ellos se van después de que se demuestra que había una especie de trampa para pedirlos en extradición en Estados Unidos, hecha por el fiscal general. Una trampa, porque la cocaína del entrampamiento resultó comprada con dineros de la DEA y la cocaína resultó entregada por un agente de la DEA y recibida por otro agente de la DEA, y resultó una trampa que hoy se ha confesado por parte de miembros de la DEA ante la justicia de Estados Unidos”, aseguró el primer mandatario en entrevista con Noticias Caracol.

En este sentido, Petro reconoció que, a pesar de que fue un debate liderado por él en el Senado, en ese entonces no logró sacar la lección de fondo de este caso: ”Si hay un Estado que se dedica a ponerle trampa a un proceso de paz que el Estado mismo firmó, pues está construyendo la violencia”, dijo, pasando a defender su propuesta de “paz total”, que implicaría dialogar con todos los grupos armados ilegales que operan en el país: guerrilla, disidencias, neoparamilitares y demás. “Ahora se trata de ponerle punto final a eso. Ya no más, se acabó la violencia, las Farc pasan a la historia como movimiento guerrillero, pero nosotros no vamos a continuar una guerra que se puede detener”.

En la entrevista, realizada en la sede de la embajada de Colombia en Nueva York, donde el jefe de Estado estuvo de visita oficial para participar en la Asamblea General de la ONU, lanzó duras pullas a su antecesor, Iván Duque, a quien de frente señaló como el responsable de la construcción de las disidencias. “Las disidencias fueron construidas por Duque. La política de destruir el proceso de paz construyó las disidencias. El objetivo era reconstruir las Farc armadas, para que pudiera seguir existiendo la excusa de la guerra. No lo hicieron sino parcialmente, entramparon, hicieron trampas”, dijo.

Y recalcó que su proceso de “paz total” partirá desde las bases que dejó Juan Manuel Santos. “Se ha dicho, y debe ser así, que hay que cumplir los acuerdos de paz con las Farc. El primer punto del acuerdo es que tres millones de hectáreas fértiles se deben entregar al campesinado, ¿alguien se ha preguntado cuánto cuesta comprarla para no entrar a pelear con los señores dueños para que no digan que es una expropiación?”, indagó el mandatario, advirtiendo que esa cifra podría llegar a entre 10 o 20 millones de pesos cada hectárea, en total, 60 billones.

Un argumento, sin duda, frente a los cuestionamientos que se vienen haciendo al proyecto de reforma tributaria que ya se tramita en el Congreso y que apunta a recaudar al menos 25 billones de pesos, así como otras medidas económicas. Y es que para Petro, algunos funcionarios del gobierno Duque instalaron “minas” buscando obstaculizar a su sucesor: “Minas poderosas, como por ejemplo, el tema de la gasolina. Son más ni menos que casi 40 billones de pesos, solo por poner un ejemplo (…) y está lo del recorte de cerca de 10 billones de pesos para transferencias para las personas más necesitadas”, concluyó.