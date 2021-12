“Las firma falsas, el odio y la corrupción del uribismo no pasarán”: Quintero

La Registraduría certificó 133.248 firmas en contra de Daniel Quintero para revocarlo del cargo de alcalde de Medellín. Foto: Alcaldía de Medellín

Daniel Quintero, alcalde de Medellín, se pronunció luego de conocerse que la Registraduría certificó 133.248 firmas, de las 383.685 entregadas, para revocarlo del cargo. En su corta declaración, el mandatario local se fue lanza en ristre contra el uribismo, uno de los principales actores que busca sacarlo.

“Las firmas falsas, el odio y la corrupción del uribismo no pasarán. Estamos listos para la más hermosa campaña de refrendación ciudadana”, indicó. En ese sentido, insistió en su tesis de que varias de las firmas recolectadas no correspondían con la realidad. “Parece que las firmas las recogieron en Disney y no en Colombia”, dijo antes de que la Registraduría emitiera su concepto frente a la revocatoria, pues aparecieron en el listado firmas de supuestas personas con los nombres de “Batman” y “Micky Muus”.

El movimiento que promueve la revocatoria de Quintero y sectores políticos que la acompañan criticaron fuertemente que el alcalde revisara las firmas. Personas como Paloma Valencia manifestaron que este no podía verlas porque estaban protegidas por la Ley de Habeas Data. En contraste, el mandatario agregó que podía hacerlo por cuenta de una resolución del Consejo Nacional Electoral. De hecho, Quintero recalcó en sus redes que 60 % de las firmas presentadas estaban falsificadas o contenían alguna irregularidad.

Con la decisión de la Registraduría, adeptos y funcionarios también salieron en defensa del alcalde Quintero. A lo largo de estos días han movido lo numerales #DanielSeQueda y #NoPasarán. Así lo hizo, por ejemplo, Sebastián González Flórez, secretario de Innovación Digital: “Daniel se queda porque sus acciones están transformando a Medellín en un territorio con nuevas oportunidades de desarrollo. Se queda por la coherencia entre lo prometido en campaña, lo plasmado en el Plan de Desarrollo y lo que ha materializado estos dos años”, escribió.

Juan Carlos Upegui, secretario de la No Violencia de Medellín, aseveró que la revocatoria es una muestra de que “el uribismo está desesperado. “Creen que se van a salvar intentando recuperar Medellín”, trinó. Y también se pronunció Katherine Miranda, representante a la Cámara y candidata para mantenerse en el Congreso por un período más. “No podemos permitir que la revocatoria sea usada por malos perdedores como herramienta de venganza. A la democracia le hace falta buenos perdedores que a pesar de los resultados trabajen por el país”, señaló.

¿Y ahora?

Faltan varios pasos para culminar el proceso. Por un lado, el Consejo Nacional Electoral (CNE) deberá certificar el cumplimiento de los topes de financiación de la campaña y los estados contables para que, posteriormente, la Registraduría le notifique al gobernador de Antioquia que proceda a agendar fecha para las elecciones.

Por otro lado, a Quintero aún le quedan otros caminos. El alcalde puede impugnar esa decisión. No obstante, en caso de que eso ocurra, el trámite continuaría hasta que se surta un resultado de dicha posible impugnación. El mandatario tiene cinco días hábiles para controvertir la validez del análisis hecho por la Registraduría.