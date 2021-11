“Las formas en las que podemos ser agredidas se han ido sofisticando”: Artemisas

La violencia contra las mujeres aún no da tregua. En lo que va del año, se estima que, en promedio, cada mes asesinan a 50 mujeres, convirtiéndolas en víctimas de feminicidio. En la política, las condiciones no son mejores: si bien los feminicidios no son el pan de cada día en este campo, los ataques verbales y las amenazas han hecho que regrese el miedo y, con él, un efecto dominó que mengua la participación de lideresas en la política. Por todo esto y en conmemoración del mes de la Eliminación de las Violencias Contra las Mujeres, El Espectador conversó con Juliana de la Torre, directora ejecutiva de Artemisas.

La organización promueve la participación política con enfoque de género y ha liderado, junto a otras, la búsqueda por la paridad. Sin embargo, también se ha enfrentado a los obstáculos de la violencia para consolidar una democracia plena para las mujeres. De la Torre cuenta cómo está el panorama y ahonda en Red Unidas, un espacio que congrega a 240 organizaciones y individuas de América Latina, el Caribe y Alemania, y cuyo objetivo es hacer un diagnóstico profundo sobre las estrategias que utilizan las organizaciones para combatir las violencias.