Las justificaciones de los ausentes en la votación del servicio social para la paz

Por solo tres votos se hundió la creación y la regulación de “servicio social para la paz”. Foto: Senado

A pesar de que el lunes en la plenaria del Senado se dio un nuevo paso para la aprobación de la prórroga y modificación a la Ley 418 (también conocida como ley de orden público y clave para avanzar en la “Paz total”), el oficialismo sufrió dos grandes derrotas: la eliminación de los artículos sobre la posibilidad de establecer indultos a los jóvenes de la Primera Línea presos y designarlos como gestores de convivencia, y el hundimiento de la proposición para crear y regular el “servicio social para la paz” como alternativa al servicio militar obligatorio.

Los artículos sobre excarcelación e indulto a los jóvenes de la Primera Línea se cayó tras las fuertes críticas de varios congresistas, por lo que el propio Gobierno decidió eliminarlos. Pero en cuanto al servicio social para la paz, su hundimiento se dio por puro “error de cálculo”, pues a la hora de votar los artículos no estaban todos los senadores del Pacto Histórico presentes en el recinto.

Debido a lo ajustado de la votación (40 votos a favor y 38 en contra de la proposición que presentó el Centro Democrático), no tardaron en recaer señalamientos contra los senadores que no estuvieron presentes al momento de votar esos artículos.

“Perdimos por solo dos votos. Si todo el bloque alternativo hubiera votado, ganábamos. Los medios y las redes son importantes, pero las victorias se consiguen cuando se permanece en el Congreso y se vota”, expresó el senador Inti Asprilla (Alianza Verde) sobre el revés que sufrió el oficialismo. “Tenemos que estar más pendientes. Increíble que el futuro de los jóvenes se pierda así. La derecha aplaudió feliz: aman la guerra”, dijo entre tanto el senador Gustavo Bolívar (Pacto Histórico).

Ante eso, y para aclarar los motivos por los que no estuvieron en el recinto, algunos de los ausentes hicieron públicas sus excusas. El presidente del Senado, Roy Barreras, aclaró que tuvo un encuentro que no se podía delegar y justo en ese momento se votó por la aprobación de los artículos. “Las tareas de la Presidencia del Senado algunas son indelegables, otras se pueden delegar”, dijo Barreras, quien destacó que este martes se la jugarán de nuevo por eliminar el servicio militar obligatorio.

“Contra viento y marea logramos aprobar la Ley 418 para la paz total. Sin embargo quedó un elemento por corregir: salí 10 minutos a una obligación indelegable en el parlamento latinoamericano y además con los sindicatos del Congreso. El presidente del Congreso tiene muchas tareas simultáneas. Y en esos 10 minutos lograron con una bancada dividida impedir que elimináramos el servicio militar obligatorio, pero hoy vamos a insistir y a rescatar ese propósito en el que creemos”, afirmó el senador.

Mientras aprobamos la Ley de Orden Público en plenaria, tenemos una reunión con el Parlamento Latinoamericano pensando en la cumbre de integración, y también con los dirigentes del sindicato del Senado.

El cambio lo hacemos a todo ritmo✅ pic.twitter.com/SoqD8OerxA — Roy Barreras (@RoyBarreras) October 24, 2022

Por su parte, la senadora María José Pizarro explicó que estaba fuera del país, con autorización del Senado desde el 29 de septiembre, en labores de gestión de paz y derechos humanos. La senadora lamentó no haber estado en la sesión e indicó que este martes estará en la votación para eliminar el servicio militar obligatorio. “Mañana (este martes) estaré en mi puesto de trabajo dando la cara y continuando la lucha por la juventud, tal como lo he hecho estos años”, declaró.

El senador Wilson Arias argumentó a su vez que tenía excusa por incapacidad médica. A pesar de eso, hizo presencia en el debate, pero no alcanzó a votar el artículo. “A quienes dicen que yo no estaba en plenaria porque no quería o que es mentira mi enfermedad, a las 7 a.m de hoy informé a la ciudadanía de mi estado de salud. Estas semanas me la he pasado entre el médico y dándola toda para cumplir en el Congreso”, comentó.

En cita médica. A mi ya prolongada ciática se sumó una dura gripa de fin de semana pasada. A control médico, porque estos días son exigentes y reclaman todas nuestras capacidades. Abrazos y buena salud para todas y todos. pic.twitter.com/WORp9dzFqF — Wilson Arias (@wilsonariasc) October 24, 2022

También por incapacidad médica, “debidamente registrada ante la Secretaría General del Senado”, el senador Pedro Flórez estuvo ausente de la votación. De hecho, el congresista tampoco podrá estar en la sesión de este martes “por presentar diagnóstico de rinofaringitis aguda”, según se lee en la incapacidad que presentó. “Espero que esta situación sea atendida y poder retomar mis labores legislativas en la mayor brevedad”, dice también el documento que recibió el pasado viernes 21 de octubre el secretario del Senado, Gregorio Eljach.

Finalmente, la senadora Sandra Jaimes firmó la nueva proposición de las senadoras Jahel Quiroga y Aída Avella para que se reabra la discusión y votación de los artículos, al considerar que no hubo ni ilustración ni debate suficientes. “Insistiremos en que el servicio social para la paz sea incluido en el debate en Cámara de Representantes y posteriormente se apruebe en conciliación”, dijo la senadora.

Así las cosas, en el primer punto del orden del día de la sesión plenaria de este martes está la discusión del proyecto para eliminar el servicio militar, que cuenta con ponencia del senador Humberto de la Calle (Centro Esperanza), quien aseguró que con esta iniciativa se pretende “limitar el servicio militar obligatorio únicamente cuando el país se encuentre en estado de guerra exterior o estado de conmoción interior”, y en situación de normalidad se prohibirá “toda forma de reclutamiento militar forzoso”.

Con el proyecto, de acuerdo con la ponencia de De la Calle, también se busca “establecer la prestación obligatoria para todos los colombianos y colombianas de un Servicio Social para la Paz enfocada en trabajos sociales, ambientales y culturales de utilidad pública”.