Las movidas para cubrir las ausencias en el Congreso en 2022

Entre los que no vuelven está Emma Claudia Castellanos, Rodrigo Lara y Victoria Sandino. /Mauricio Alvarado Foto: Mauricio Alvarado

Aunque la decisión de no aspirar de nuevo al Congreso es personal, esta termina afectando directamente a las organizaciones políticas que, en las elecciones parlamentarias, siempre ponen en juego su personería jurídica y la consolidación de una bancada que logre poner en jaque a los gobiernos de turno o se convierta en una fuerza importante para meterles turbo a los proyectos del Ejecutivo cuando son de coalición. Quizás uno de los partidos que más bajas tendrá para 2022 es el Centro Democrático, del que nueve senadores electos en 2018 no volverán a presentarse para estos comicios.

Entre ellos se encuentra el principal elector del Congreso de 2018 y de la colectividad, el expresidente Álvaro Uribe Vélez, quien sacó más de 875.000 votos. Pero tampoco se presentarán de nuevo Amanda Rocío González y Ernesto Macías, quienes quedaron entre los cinco senadores más votados del uribismo en las pasadas elecciones. Los nueve no repitentes suman entre todos 1’132.652 votos.

En Senado es donde se definen las personerías jurídicas, sin embargo, en la Cámara el Centro Democrático también tiene bajas como la de Jénnifer Arias, actual presidenta de la corporación, y Edwin Ballesteros, quien renunció en el marco de la investigación por corrupción a la Gobernación de Santander 2012-2015, de la cual fue funcionario.

En el caso del Partido Conservador, no repetirá David Barguil, el senador más votado que está en la carrera presidencial dentro de la coalición Equipo por Colombia. Y la tercera votación de la colectividad en 2018, Nora García Burgos, también dio un paso al costado, tras habitar el Capitolio desde 2008. Asimismo, el presidente del Senado, Juan Diego Gómez, tampoco será candidato en 2022, pues su apuesta es la Gobernación de Antioquia en las elecciones de 2023. Asimismo, se cuenta la pérdida del constitucionalista Eduardo Enríquez Maya, quien falleció el 14 de abril de 2021. Son 455.970 votos que suman los cinco senadores no aspirantes.

Así como el Centro Democrático y el Conservador, la U pierde a su principal elector para 2022. Roy Barreras, al ser expulsado de la colectividad, optó por unirse al Pacto Histórico, donde ocupa el renglón cinco al Senado. Armando Benedetti, quien sacó 72.576 votos, migró al Pacto Histórico, pero no busca repetir curul. En vez de ello, está cargando las maletas del precandidato presidencial Gustavo Petro y busca ser parte de un eventual gobierno de izquierda. Pero no son solo ellos dos los que pierde la U: tampoco repetirán Roosevelt Rodríguez y José Ritter López, la segunda y tercera votaciones más altas de la U al Senado en 2018. Entre los últimos tres, la U sumaba casi 400.000 votos. López, por su lado, le dará espacio a su hijo, Julián López, que es la cabeza de lista del partido a la Cámara por el Valle. Otro que no volverá es Eduardo Pulgar, condenado por la Corte Suprema de Justicia a cuatro años y 10 meses de cárcel por tráfico de influencias y cohecho. La colectividad tiene el reto de volver a sacar los más de 800.000 votos que obtuvieron los no repitentes en 2018.

Alianza Verde es otra colectividad que tendrá menos combustible en esta elección. No solo porque forma parte de la Coalición Centro Esperanza y, por lo tanto, sus ubicaciones están desperdigadas en la lista, sino porque su principal motor electoral no repetirá aspiración. Antanas Mockus, quien obtuvo 540.783 votos en 2018, le legará sus votos a Viviana Barberena, número dos del listado de la coalición, y a Katherine Miranda, cabeza de lista a la Cámara por Bogotá y quien fue su fórmula en las elecciones pasadas. En el caso de la Cámara de Representantes, no vuelve a ella Juanita Goebertus, una de las parlamentarias que más se destacó en los debates. En su reemplazo llega Diana Rodríguez Uribe, exdefensora delegada para los Derechos de las Mujeres y Asuntos de Género, y quien apoya a la Presidencia a Alejandro Gaviria.

El Polo Democrático también se la jugó por llevar su nombre en coalición con los partidos y movimientos del Pacto Histórico. Si bien están en una lista cerrada, lo que les puede arrastrar algunos votos, la fuerza de sus mayores votaciones en 2018 (Jorge Enrique Robledo, con 226.099, y Pedro Leónidas Gómez, con 84.821), se fue a la coalición de centro con el Partido Dignidad, la organización que fundó Robledo con sus adeptos el año pasado. De igual manera, tendrán que buscar cómo mantener los votos de Germán Navas Talero (39.145), una de las grandes figuras del partido que ondeó la bandera amarilla durante más dos décadas, y de Jesús Alberto Castilla, quien fue uno de los senadores de oposición con alta actividad durante este cuatrienio.

Por su lado, Comunes (antiguo Partido FARC) enfrenta su segunda contienda electoral para aspirar al Congreso. Cabe recordar que si bien el Estado le garantiza a la colectividad cinco curules en el Senado, provenientes del Acuerdo de Paz para asegurar la reincorporación política de los excombatientes, de todos modos sus candidatos deben enfrentarse en las urnas. Esto para definir quiénes de los inscritos en su lista quedarán como senadores. Los términos dispuestos por lo pactado en La Habana van hasta 2026. En las elecciones de ese año, los políticos de Comunes deberán competir en condiciones iguales con el resto de los partidos.

¿Pero qué pasa este 2022 electoral en Comunes? Su lista al Senado es el resultado de todo un año de fricciones y rupturas que vivió la colectividad en 2021. Victoria Sandino e Israel Zúñiga (Benkos Biohó) protagonizaron la rebeldía al interior de la organización y, después de muchas declaraciones cuestionando el liderazgo de Rodrigo Londoño (Timochenko), se dividieron. Así las cosas, el partido no convocó a Sandino y Zúñiga en su lista. Imelda Daza, activista social, y Ómar de Jesús Restrepo, representante a la Cámara actualmente, serían sus reemplazos. Además, los senadores Sandra Ramírez, Carlos Antonio Lozada y Pablo Catatumbo buscan repetir curul.

Los cristianos tampoco escaparon al fenómeno de las alianzas y para este año los partidos MIRA y Colombia Justa Libres presentaron una lista conjunta, en la que se destacan las ausencias de Aydée Lizarazo y John Milton Rodríguez (precandidatos presidenciales), y de Édgar Enrique Palacio. Los 57.428 votos de Lizarazo recalarán en Manuel Vírguez Piraquive, familiar de los Piraquive, y Carlos Eduardo Guevara. Los ausentes de Colombia Justa Libres no se sabe cuántos votos aportan, pues se presentaron con lista cerrada en 2018, obteniendo 431.418 que seguramente estarán con Lorena Ríos Cuéllar, exdirectora de Asuntos Religiosos del Ministerio del Interior, y Ricardo Molina.

Los nombres también cambian en el Partido Liberal. De los 14 senadores, seis no volverán al Congreso. Entre ellos no repite Luis Fernando Velasco, un senador que duró 24 años en el Congreso y que en el último fue uno de los grandes críticos de la dirección que le ha dado el expresidente César Gaviria al partido. Velasco es precandidato presidencial y se la está jugando en la coalición del Pacto Histórico, bajo una especie de movimiento llamado Liberales sin vetos. Sin embargo, fuentes cercanas a él confirman que todavía no cuenta con aval y tampoco buscó irse por firmas. Está a la espera de conseguir el aval del Partido Liberal, de Gaviria. Como él, Guillermo García Realpe, Andrés Cristo y Horacio José Serpa tampoco regresarán al Congreso. Los tres aseveraron que no hay garantías para aspirar, pues, dicen, la colectividad está cooptada por el expresidente rojo. Julián Bedoya, por su lado, no volverá al Legislativo. Es una de las caras más cuestionadas de las toldas liberales, pues mantiene una disputa legal por su título de abogado que fue anulado. En reemplazo de dichos nombres llegan figuras como Sara Castellanos, cristiana exconcejala de Bogotá e hija de Emma Claudia Castellanos, senadora por Cambio Radical.

De hecho, Emma Claudia Castellanos deja el Congreso en 2022 y no aspirará nuevamente para darle espacio al sueño de su hija, que busca ser senadora por el Partido Liberal. Richard Aguilar, uno de los políticos más poderosos de Santander y quien llegó al Congreso por primera vez en 2018, con casi 77.000 votos, no volverá por sus líos legales. Aguilar cursa una investigación (que pasó de la Corte Suprema de Justicia a la Fiscalía, luego de renunciar a su curul) por presuntas irregularidades en contratos cuando fue gobernador de Santander.

