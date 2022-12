Las mujeres piden claridad sobre alcances del Ministerio de la Igualdad

Si se aprueba en sesiones de plenarias paralelas, el Ministerio de la Igualdad será una realidad más temprano que tarde. / Getty Images Foto: Getty Images - Carbonero Stock

“No creo que el Ministerio de la Igualdad vaya a tener mucho fondo para las mujeres. No sé si los otros sectores se sienten satisfechos [con el proyecto], pero para las mujeres el Ministerio no llena, hasta ahora, las expectativas que hemos construido a partir de una lucha de muchas décadas por la igualdad y la no discriminación”. Con esa contundencia, Marina Gallego resume lo que buena parte de las organizaciones feministas piensa sobre la creación de esta nueva cartera que sería encabezada por la vicepresidenta Francia Márquez, como ha dicho el gobierno Petro.

Gallego, coordinadora nacional de la Ruta Pacífica de Mujeres, sostiene que sus críticas parten de la forma como el Ministerio está planteado en el papel y cómo piensa el Ejecutivo abordar la opresión que experimenta el 52 % de la población; es decir, las mujeres. “No sé si los negros, los pobres o los adultos mayores consideran que este ministerio les beneficiará. Seguro se avanzará en algo, se formularán medidas también a favor de las mujeres, pero en definitiva no es lo que esperábamos de un gobierno de izquierda que, se pensó, sería el ideal para aplicar los logros del movimiento de mujeres”, añadió.

El proyecto que busca crear el Ministerio de la Igualdad aterrizó hace unas semanas en el Congreso de la República y este lunes se debatirá en plenarias de Senado y Cámara de forma paralela. Llegó con mensaje de urgencia por parte de la Casa de Nariño y gracias a esa prisa es que solo hacen falta los mencionados dos debates, que surtirá hoy, para hacerse realidad. Si la iniciativa termina su trámite con éxito, Colombia pasaría a tener 19 ministerios, siendo este el encargado de dirigir la política pública para reducir las brechas de desigualdad política, social y económica en el país.

Si bien la cartera impactaría a un amplio grupo de poblaciones que históricamente han vivido la exclusión y la discriminación —como los afros, las disidencias sexuales y personas vulnerables, pobres o discapacitadas—, la creación del Ministerio de la Igualdad surgió como una promesa que Gustavo Petro y Francia Márquez hicieron en campaña al movimiento social de mujeres. A pesar de esto, las inconformidades con el proyecto abundan. En primer lugar, varias organizaciones como Artemisas, Casa de la Mujer, Ruta Pacífica de Mujeres y la Red Nacional de Mujeres han afirmado que el Congreso fue ineficiente al convocar una audiencia pública para que la sociedad civil participara en la construcción de todo su articulado.

Olga Amparo Sánchez, coordinadora de la Casa de la Mujer, contó a este diario que las organizaciones feministas mandaron una carta a Fabio Amín Saleme, presidente de la Comisión Primera del Senado, para solicitarle que se realizara una audiencia pública sobre el tema. “Hicimos la petición para que pudiéramos aportar con nuestras ideas al Ministerio de la Igualdad. Desafortunadamente, convocaron la audiencia pero muy sobre el tiempo”, señaló. Marina Gallego coincidió en que la audiencia fue convocada “muy a la carrera”, por lo que el movimiento social de mujeres casi no asistió al espacio, y que, tal parece, los congresistas quieren que antes del 16 de diciembre se culmine su trámite. A su vez, Beatriz Quintero, directora de la Red Nacional de Mujeres, dijo en el programa El lunes, de Canal Capital, que, aunque la propuesta está en una etapa inicial, “debe ser algo más participativo y consultado, no solamente en Bogotá, sino también en los territorios”.

Esa falta de participación que alegan las organizaciones es problemática justamente porque mientras la iniciativa avanza en sus debates y es modificada por los legisladores, aún hay interrogantes sobre cómo va a operar y qué estructura interna tendrá. “Todavía no sabemos de qué estamos hablando: ¿habrá un viceministerio por cada grupo poblacional excluido o habrá viceministerios en relación con las diferentes formas de desigualdad?”, se pregunta María Claudia Escobar, coordinadora en técnica legislativa de Artemisas.

Por su parte, otros organismos fueron enfáticos en que el Ministerio de la Igualdad debería contemplar un viceministerio para tratar las discriminaciones que viven las mujeres. “No es claro dónde nos ubican en términos de las situaciones de desventaja que experimentamos. Si uno quisiera una política integral para las mujeres se debería crear un viceministerio que dé cuenta de nuestra diversidad y de las situaciones de opresión que vivimos. Es decir, no es lo mismo la experiencia de vida de las mujeres indígenas en la ruralidad que la de las mujeres empobrecidas en los sectores urbanos. No es lo mismo una mujer lesbiana universitaria con una serie de posibilidades en este país a una mujer lesbiana empobrecida. Sus condiciones materiales son distintas”, expresó Olga Amparo Sánchez, de la Casa de la Mujer.

“Lo que estamos diciendo es que el Ministerio tiene que dar cuenta de esa diversidad, pero no es dividiéndonos por segmentos, sino teniendo una política integral, por supuesto, focalizando en aquellas mujeres que, por sus situaciones de opresión, viven diferencialmente las desigualdades y las violencias”, agregó, enfatizando en la mirada interseccional que debería tener esta cartera. Más allá de esa idea, desde Artemisas proponen una serie de recomendaciones y esperan que los congresistas las escuchen. “Si van a crear un viceministerio de las mujeres, necesitamos que tenga presupuesto, asistencia técnica y elementos administrativos para que se puedan efectuar los planes enfocados en los derechos de las mujeres, porque la falta de ellos se ha configurado como una de las grandes barreras para que el Estado se haga cargo de estas desigualdades”, manifestó Valentina Enciso, coordinadora de acción política de Artemisas. De esta manera, se podría subsanar el trato que les están dando a las mujeres como un sector poblacional minoritario para reconocer que representan la mitad de la población.

De la misma manera, las organizaciones en su conjunto piden que se aclare cómo funcionará el engranaje institucional, en caso de que sea aprobada la creación del Ministerio de la Igualdad. “¿Cuál va a ser la articulación con el Ministerio del Trabajo, el de Educación, el de Agricultura? En ese último, por ejemplo, hay programas importantes en materia de resolver las brechas de desigualdad que viven las mujeres rurales. Es importante conocer cómo manejarán ese trabajo entre las carteras para que el Ministerio de la Igualdad no coopte tareas que son transversales y funcionan desde otros ministerios. El ministerio no debería ser uno encargado únicamente de dar fondos y subsidios, sino el encargado de coordinar y transversalizar el enfoque de género en todas las instituciones del Estado”, cuestionó Enciso.

¿Qué responden los ponentes del proyecto de minigualdad?

“Sí nos gustaría que ellas fueran un poquito más activas en toda esta discusión”. Con estas palabras, la representante Luz María Múnera, ponente del proyecto que crearía el Ministerio de la Igualdad, les responde a las organizaciones feministas que han pedido claridades sobre el alcance que tendría la cartera para tratar las opresiones y discriminaciones que viven las mujeres.

Sobre la audiencia pública, que las feministas catalogaron de ineficiente, Múnera expresó que fue un espacio acordado con ellas: “Me llamó mucho la atención que a pesar de que ellas habían pedido hacerla, no asistieron”. “No nos han buscado, no han participado en el debate. Solo una vez nos reunimos con ellas y les dijimos que estamos abiertos y con todas las posibilidades de hablar, pero esto no ha pasado”, agregó sobre la crítica de que la iniciativa no se ha construido de forma participativa.

Finalmente, sobre la estructura interna del Ministerio, Múnera destacó que los ponentes del proyecto sí consideran que debe existir un viceministerio para las mujeres, pero que esto, en todo caso, quedará en manos del presidente, quien según el articulado quedaría facultado para definir su organización interna.