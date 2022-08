Las nuevas incógnitas en la elección de contralor

Foto: Archivo particular

La elección de contralor ha tenido múltiples controversias, la última causada por la decisión de tumbar la lista existente y nombrar una nueva comisión accidental para definir los 10 finalistas para la escogencia del sucesor de Felipe Córdoba. La sesión de este martes del Senado fue destinada en su mayoría a debatir sobre este tema.

El senador Carlos Abraham Jiménez apeló la determinación del presidente del Senado, Roy Barreras, y Cámara, David Racero, de desconocer la lista de candidatos finales y confeccionar una nueva. En un principio, dicha solicitud fue rechazada de tajo por Barreras, bajo el argumento que estaba fuera de tiempo y no aplicaba para la determinación que tomaron los dos presidentes del Congreso.

No obstante, una subcomisión del Senado, nombrada en la plenaria del martes, estudió el tema de la apelación presentada por Jiménez y determinó que debe ser tramitada por el Congreso en pleno. De esta manera, Senado y Cámara deberán reunirse este martes para decidir el futuro de la lista de candidatos a contralor y de la nueva comisión accidental.

La incógnita viene en que este jueves fue citada la nueva comisión accidental para la elección de contralor. Se supone que esta debe confeccionar la nueva lista de finalistas. Sin embargo, con la determinación de la subcomisión, no está claro si se reunirá o no para escoger los posibles sucesores de Felipe Córdoba.

De acuerdo con el senador Jiménez, la comisión accidental estaría prevaricando si se reúne este jueves, puesto que su existencia está impugnada. Sin embargo, aún no se conocen elementos que hagan pensar que esta reunión no se vaya a llevar a cabo, puesto que no se ha reprogramado y no se ha suspendido su convocatoria.

Tampoco se sabe el futuro de esta célula temporal debido a las múltiples renuncias de los congresistas designados a esta. Senadores como Humberto de la Calle, Fabio Amín, Lidio García y representantes con Jennifer Pedraza, entre otros, comunicaron que no participarán en la comisión accidental ante las posibles irregularidades que esta implicaría. A este listado se unieron los conservadores, que este martes anunciaron su intención de no participar de la designación hecha por Barreras y Racero.

Con estas renuncias no está clara la participación de las distintas fuerzas del Congreso en la selección de los 10 finalistas. De seguirse con el proceso y no suplirse los puestos abandonados, la escogencia del listado final quedaría en manos casi en su totalidad del Pacto Histórico.