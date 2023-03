Las primeras declaraciones de Alejandro Gaviria tras su salida del Gobierno

Alejandro Gaviria se pronunció frente a su salida del gobierno de Gustavo Petro. Foto: EFE - Carlos Ortega

Después de unos días de silencio, el exministro de Educación Alejandro Gaviria habló con los medios de comunicación sobre su salida del gobierno de Gustavo Petro, lo hizo en el lanzamiento oficial de su libro ‘No espero hacer ese viaje’. El ahora exfuncionario destinó un corto tiempo para responder algunas inquietudes sobre la determinación presidencial y sobre el almuerzo que tuvo con el primer mandatario tras el pedido de su renuncia.

“Fue un almuerzo cordial y amable, no revisitamos las razones de mi salida. Hablamos de las reformas en general, de la reforma a la salud un poquito, de lo que viene para el país”, comentó Gaviria, que aseguró que le había hecho una observación al presidente sobre su actitud con algunos sectores: “Le hice un comentario de la necesidad de tener en cuenta a las clases medias, de los que sienten que tienen algo que perder”.

Sobre ese almuerzo, Gaviria catalogó la charla como “académica” y aseguró que el presidente se dedicó a hablarle sobre un estudio de cambio climático que había salido hace poco. Más allá de esto, el exministro no dio mayores detalles sobre su charla con Gustavo Petro tras el revolcón ministerial.

Gaviria fue cuestionado sobre las razones de su salida del gobierno, pero esté se limitó a responder: “No sé, es muy difícil especular. Es el fuero presidencial. El país conoció mis opiniones sobre la reforma”. En este punto reiteró que el gobierno debe asumir la posición de no destruir lo que se ha construido por 30 años.

Gaviria también respondió a los comentarios de Germán Vargas Lleras, líder natural de Cambio Radical y quien comentó que el exministro nunca debió haber abandonado su cargo como rector de la Universidad de los Andes para aspirar a la presidencia y luego entrar al gobierno de Gustavo Petro. Este rechazó lo dicho por el también exvicepresidente.

“Revisitar la propia vida es complicado. Yo he aprendido mucho. No comparto la opinión. Creo que mi paso por la política fue enriquecedor. Decidí practicar lo que he predicado siempre de la importancia en cualquier democracia de acuerdos parciales de personas que piensen diferentes”, respondió Gaviria.

Al final de su breve diálogo con los medios, Alejandro Gaviria comentó que aún no sabe qué va a hacer tras abandonar su cargo. Solo se limitó a decir que iba a pasar tiempo con su familia y hasta puso sobre la mesa la posibilidad de escribir un nuevo libro.