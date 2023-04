Las razones de feministas y oposición sobre salida de general Sanabria de la Policía

Como nuevo director de la Policía será designado el general en retiro William Salamanca, de la reserva y con más de 37 años de experiencia en la institución. Foto: AFP - RAUL ARBOLEDA

El presidente Gustavo Petro confirmó que el general Henry Sanabria Cely sale de la dirección de la Policía Nacional y que en su reemplazo será designado el general en retiro William Salamanca. “Agradezco el arduo trabajo (...) el nuevo director de la Policía será un mayor general de la reserva, con más de 37 años de experiencia en la institución”, dijo Petro.

Tras la confirmación, han sido varios los congresistas que han especulado sobre las razones de su salida: feministas dicen que se debe a las polémicas declaraciones que hizo sobre personas LGBTIQ+ y derechos de las mujeres, igual que por sus creencias religiosas; mientras que desde la oposición dicen que fue por haber dicho que lo ocurrido en los pozos fue un “secuestro”.

“La Policía no puede estar en manos de alguien que no entiende que sus posiciones personales pueden poner en peligro a quienes debe proteger”, dijo la representante María Fernanda Carrascal (Pacto Histórico). Mientras tanto su copartidaria, la senadora María José Pizarro aseguró que la salida de Sanabría será una oportunidad para “implementar el enfoque de seguridad humana del presidente Gustavo Petro y como lo he manifestado, mi lugar está con los derechos de las mujeres”.

La representante Jennifer Pedraza (Dignidad y compromiso) fue otra de las que atribuyo su salida a sus creencia religiosas: “como lo solicitamos varias congresistas, es clave para garantizar el principio de Estado laico, los derechos de las mujeres y personas LGBTIQ+ y la libertad de culto de policías”.

Al mismo tiempo, la senadora Esmeralda Hernández (Pacto Histórico) dijo que la dirección de la Policía “no podía seguir en manos de una persona homofóbica, que considera el condón como método abortivo y que dice que el VIH es culpa de personas LGBTIQ+ que pertenecen a la institución”.

Mientras defensoras de los derechos de la mujeres y feministas creen en esa hipótesis, desde el Centro Democrático han señalado que “lo sacaron por haber dicho la verdad sobre lo que ocurrió en Los Pozos”, en San Vicente del Caguán (Caquetá).

La oposición se refiere al secuestro de 79 policías en la vereda Los Pozos, de San Vicente del Caguán (Caquetá), cuando un grupo de manifestantes entraron en confrontación con la Unidad de Diálogo y Mantenimiento del Orden de la Policía (antes llamado Esmad), y retuvieron a los agentes. Esos hechos ocurrieron el pasado 3 de marzo (2023).

Para la senadora Paloma Valencia (Centro Democrático), la salida del General Sanabria tiene que ver con su postura religiosa, pero “sobretodo se debe a haberle contado al país verdadero secuestro que se vivió en el Caquetá”.

La salida del General Sanabria tiene que ver con su postura religiosa, pero sobretodo se debe a haberle contado al país verdadero secuestro que se vivió en los Pozos en el Caqueta — Paloma Valencia L (@PalomaValenciaL) April 12, 2023

“Haber dicho que no fue ‘cerco humanitario’ ni una ‘retención’ sino un secuestro lo que ocurrió en Los Pozos (...) le pasó factura al General de la Policía”, dijo la senadora uribista María Fernanda Cabal, quien fue mucho más allá y dijo que su salida es “una clara persecución política y religiosa”.

El Gobierno Nacional niega ambas versiones

De acuerdo con el ministro del Interior, Alfonso Prada, la salida de Sanabria no se debe ni a sus creencias religiosas ni a lo ocurrido el Los Pozos. “No tenemos sino gratitud por la dedicación y el trabajo que hemos realizado durante 8 meses con el General Sanabria (...) En Los Pozos recuperamos la vida de 78 miembros de la institución, que fueron condecorados ayer y no hay ningún tipo de razón fundamentada en esa operación”, dijo.

Respecto a sus creencia religiosas, Prada dice que “el propio presidente Petro le dijo al país con mucha claridad que respetamos la libertad de pensamiento y la libertad religiosa, no solamente en general Sanabria sino de todos los miembros de la institución y de todos los colombianos. No hay ninguna razón distinta a la terminación de un ciclo”.

