Las reacciones políticas a la propuesta de pensiones del presidente Petro

Reacciones de todo tipo generó en el país político la propuesta del presidente Gustavo Petro de que una parte de las cotizaciones de los fondos privados de pensión se trasladen a Colpensiones, como un adelanto de la reforma pensional que se planea tramitar el próximo año. La idea según explicó el primer mandatario, es que esos recursos se destinen al pago mensual a los colombianos que no cuentan con una pensión.

De hecho, sería una mejora del programa Colombia Mayor, que hoy le entrega $80.000 mensuales a los adultos mayores en condición de vulnerabilidad y el objetivo es que esa suma pase a $500.000, permitiéndoles superar así la línea de pobreza.

“No nos llamemos a mentiras, lo que quiere hacer Petro con el ahorro pensional privado es un robo. Así de sencillo. Meterle la mano al bolsillo del que ha trabajado toda su vida para pagar sus promesas de campaña, no se le puede llamar de otra forma”, escribió en su cuenta de Twitter el excandidato presidencial Enrique Gómez, uno de los acérrimos contradictores del jefe de Estado.

A su vez, el también excandidato Federico Gutiérrez retomó el que fue uno de sus caballos de batalla en la campaña: “Comienzan las expropiaciones. Primeras víctimas son los ahorradores, quienes durante años han ahorrado en un fondo privado de pensión. No son dineros del Estado, son ahorros particulares. Lo que pretende el gobierno Petro es expropiar, no tiene otro nombre”.

Luis Felipe Henao, exministro de Vivienda, también calificó la propuesta como una “expropiación”: “Eso es un robó al ahorro de millones de profesionales, maestros, policías, que creyeron en el Estado”, dijo. Y Rafael Nieto Loaiza, una de las caras visibles del Centro Democrático, calificó de “confusas” declaraciones del presidente Petro sobre pensiones: “Aunque quiera, no puede tocar el dinero de fondos de pensiones privados. Esos dineros son ahorros de ciudadanos. Quitárselos, sin importar el pretexto, es como quitarles lo que tienen en las cuentas bancarias”, recalcando que no se puede obligar a los ciudadanos a cotizar en Colpensiones. “Necesitaría que le aprueben por ley una reforma al sistema de pensiones que no ha presentado”.

Incluso, el exsenador Jorge Robledo manifestó con suspicacia que si el propósito del primer mandatario era armar un tierrero en lo que queda de año, “con este anuncio sobre los fondos privados de pensiones lo logró”.

En la otro orilla están las voces en defensa de la propuesta, que buscan despejar las dudas sobre una idea que apenas está puesta sobre la mesa pero no se ha concretado y, por lo visto, se tomará un buen tiempo para consolidarse. La representante a la Cámara María del Mar Pizarro, del Pacto Histórico, arremetió contra los críticos argumentando que “les parece escandaloso que se le dé una pensión de $500.000 a los adultos mayores necesitados, pero no que los fondos privados de pensiones se queden con más del 30% del ahorro pensional”.

Y el senador Gustavo Bolívar, aguerrido defensor del presidente, enfatizó: “Petro anuncia bono de $500.000 a tres millones de adultos mayores no pensionados. Quienes nos cuidaron, hoy necesitan que los cuidemos con dignidad. Esto se financiará a través de Colpensiones sin quitarle pensión a nadie. Cotizantes no perderán semanas”.