Exfuncionarios del Gobierno Duque defienden reconstrucción de Providencia

El expresidente Iván Duque en una de sus visitas a Providencia tras el paso del huracán Iota. Foto: Presidencia

Una dura crítica hizo el presidente Gustavo Petro al proceso de reconstrucción de Providencia, realizado por su antecesor, Iván Duque. El primer mandatario denunció que no se tuvo en cuenta a la población para la reconstrucción y hasta señaló un posible sobrecosto en la construcción de las viviendas, que pidió investigar.

Para el presidente Petro, no hay justificación que haya costado $600 millones las obras por cada casa construida. “Es la concepción de la reconstrucción la que produce esta barbaridad de costos. Se hizo alrededor del concreto y no del ser humano. Se hizo alrededor de imponer los criterios desde Bogotá y no de apoyarse en la comunidad raizal y su cultura”, expresó el primer mandatario.

>Lea más sobre el Congreso, el Gobierno Petro y otras noticias del mundo político

Gustavo Petro se fue en contra uno de los procesos más criticados durante el gobierno de Iván Duque, pues este se comprometió a reconstruir la isla en 100 días y el proceso ni siquiera fue terminado para el momento en el que dejó el cargo, como el propio presidente Petro señaló: “Es eso lo que explica que no se reconstruyan los lugares arquitectónicos patrimoniales del pueblo raizal, y que la construcción del hospital solo se haya contratado una semana antes de mi posesión como presidente”.

Hasta el momento, la respuesta en contra de los señalamientos ha venido del anterior director del Departamento Administrativo de Presidencia (Dapre), Víctor Muñoz, y la exministra de Vivienda, Susana Correa. Muñoz se limitó a hacer un trino dirigido a Gustavo Petro en el que contradecía la versión de que todas las casas costaron $600 millones.

“En Providencia se reconstruyeron 737 casas tipo VAL, promedio de costo de $393 millones y áreas entre 45 y 180 m2. 330 casas tipo refugio entre estructura metálicas y concreto, costo promedio $695 millones, con áreas entre 86 y 111 m2″, expresó Víctor Muñoz.

La exministra Susana Correa también se manifestó a través de su cuenta de Twitter. “La reconstrucción de Providencia no se conoce en el paso efímero de una mañana, ni se sustenta con la información de una sola voz”, expresó Correa, que a renglón seguido señaló que la reconstrucción no solo se enfocó en viviendas, sino en “357 actividades implementadas”. Entre esas actividades están, según Correa: “Agricultura, Comercio, Industria y Turismo, Cultura, Deporte, Educación, Energía, entre otros sectores”.

Correa también defendió la reactivación económica al decir que los turistas pudieron volver a Providencia. “150 posadas y establecimientos turísticos reconstruidos, restaurantes en funcionamiento, 216 negocios dotados y 54 establecimientos comerciales al servicio de la gente”, argumentó la exministra Correa, para luego decir que la reactivación incluyó dotación para las comunidades pesqueras.

En Blu Radio, Susana Correa defendió el proceso para decir que en todo momento hubo concertación con la comunidad y que esto incluso encareció el proyecto. Según la exministra, se intentó llevar viviendas prefabricadas a la isla, pero estas fueron rechazadas. También señaló que la decisión de construir con concreto vino inicialmente de los raizales.

En cuanto al presidente Iván Duque, que fue el gran señalado por las críticas de Gustavo Petro, este no ha hecho referencia alguna a los comentarios hasta el momento. Durante la visita de Petro, este se limitó a publicar en su cuenta de Twitter unos videos en los que da cuenta de sus posibles logros en Providencia.