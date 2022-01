Las advertencias de la Veeduría Electoral sobre posibles riesgos en las elecciones

Las primeras elecciones del año se realizarán el próximo 13 de marzo. Foto: Óscar Pérez

Resta poco más de un mes para que los colombianos acudan a las urnas, para la primera de las tres citas con la democracia que habrá en 2022. El próximo 13 de marzo, los electores decidirán la conformación de nuevo Congreso y las candidaturas únicas de las tres coaliciones que compiten por la Presidencia (Centro Esperanza, Equipo por Colombia y Pacto Histórico). Más adelante, el 29 de mayo, se llevará a cabo la primera vuelta presidencial, de un proceso marcado por la incertidumbre y, según una veeduría electoral, por diversos riesgos asociados a las elecciones.

La Alianza para la Veeduría Electoral, conformada por la Fundación Paz & Reconciliación, Fundación Karisma, Extituto de Política Abierta, Cuestión Pública y Armando Novoa, exmagistrado del Consejo Nacional Electoral, realizó un informe en el que identificó seis principales riesgos del actual proceso electoral en temas relacionados con la Registraduría y el Consejo Nacional Electoral. Asimismo, desde la veeduría hicieron un llamado a la opinión pública, órganos de control y judiciales para que durante el proceso se haga todo lo posible por garantizar la transparencia y cumplimiento de la Constitución y la ley durante los comicios.

La primera alerta que lanzó la veeduría fue sobre el cumplimiento de la normatividad de transparencia y publicidad sobre los procesos de contratación de los softwares del proceso electoral y de las auditorías. De acuerdo con el informe, no se ha hecho suficiente pedagogía sobre estos principios. “La concentración del proceso electoral en contratistas que no dan claridad sobre sus procesos internos no brinda garantías electorales”, indicaron.

Otro tema sobre el que alertaron fue respecto al sitio web de la Registraduría, que de acuerdo con el informe “es muy confuso y su servicio fue intermitente durante los primeros días del mes de enero y al final de plazo de inscripción de cédulas”. De igual forma, registraron que hay muchos reportes sobre problemas con los servicios en línea de sitio, cuya única consecuencia es que se termine afectando la inscripción de cédulas para las votaciones.

La tercera alerta tiene que ver con la autenticación biométrica y que “no hay ninguna razón técnica” para pensar que esta garantiza un proceso más seguro o transparente. Para la alianza, esto por el contrario se podría constituir como una barrera para quienes por una u otra razón no pudieron completarla en el plazo que dio la Registraduría y que calificaron como muy corto.

El tema biométrico en general ha generado dudas sobre el proceso, pues la autenticación biométrica es el otro tema sobre el que manifestaron preocupación desde la veeduría. Según explicaron, esta “no estaba contemplada en el calendario electoral” y destacaron que los cambios en el calendario y los plazos han sido arbitrariamente modificados y definidos por la Registraduría. Esto, consideran, podría terminar afectando el ejercicio del derecho al voto.

Las alarmas finales de la veeduría fueron sobre la poca claridad que tienen muchas perosnas respecto a la inscripción o no de su registro electoral. “Hay votantes que no saben si podrán ejercer su derecho al voto por esta razón”, indicaron, mencionando que desde la Registraduría hasta el momento no se ha aclarado sobre el cumplimiento del calendario electoral estipulado por ley. Otros temas en los que según la alianza tampoco hay claridad fueron el censo electoral, el material electoral que deberá distribuirse, la asignación de puestos, zonas y mesas de votación y, en general, el conjunto del dispositivo electoral para marzo.