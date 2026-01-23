Las tensiones diplomáticas de Colombia tienen efectos con al menos siete países de la región

Daniel Noboa, presidente de Ecuador impuso medidas arancelarias a las exportaciones colombianas de un 30 %. Foto: Jonathan Bejarano

A casi seis meses del cierre del Gobierno de Gustavo Petro y en medio de unas agitadas aguas internacionales en las que Colombia ha chocado con países que han sido aliados tradicionales, la situación se volvió a escalar en los 22 días que lleva este 2026. No solamente por las tensiones con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sino por la discusión que estalló con el mandatario de Ecuador, Daniel Noboa, por asuntos de seguridad y comercio en la frontera binacional; de hecho, no es una situación exclusiva que se dé solo con esas dos...