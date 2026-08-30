Estas son las redes familiares y burocráticas que se tejen en las UTL de los congresistas

Políticos, congresistas y asesores relacionados con las UTL. De izquierda a derecha: William Villamizar, José Luis Duarte, Tatiana Gaona, Luis Eduardo Llinás, Gabriela Muñoz, Marco Hincapié, Luz Estrada, Melissa Orrego y Diana Uribe. Foto: Archivo Particular

Detrás del telón de los pulsos entre oficialismo y oposición y las fracturas que han dejado en ambos sectores por contiendas como la de la elección de magistrados del Consejo Nacional Electoral, las primeras seis semanas del nuevo Congreso han transcurrido al ritmo del reacomodo del poder de congresistas y bancadas en el funcionamiento del Capitolio. Además de la asignación de cargos y contratos en comisiones, secretarías y otras oficinas del legislativo, la conformación de las Unidades de Trabajo Legislativo (UTL) de cada congresista permite...