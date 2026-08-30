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Estas son las redes familiares y burocráticas que se tejen en las UTL de los congresistas

Más allá de las tensiones y grandes discusiones legislativas, en el Capitolio hay un engranaje de bajo perfil pero que implica millonarios contratos y una red de poder que beneficia a excongresistas reencauchados, familiares de poderosos políticos regionales, financiadores de campañas y hasta alfiles del expresidente Gustavo Petro.

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David Efrén Ortega
David Efrén Ortega
30 de agosto de 2026 - 01:10 a. m.
Políticos, congresistas y asesores relacionados con las UTL. De izquierda a derecha: William Villamizar, José Luis Duarte, Tatiana Gaona, Luis Eduardo Llinás, Gabriela Muñoz, Marco Hincapié, Luz Estrada, Melissa Orrego y Diana Uribe.
Políticos, congresistas y asesores relacionados con las UTL. De izquierda a derecha: William Villamizar, José Luis Duarte, Tatiana Gaona, Luis Eduardo Llinás, Gabriela Muñoz, Marco Hincapié, Luz Estrada, Melissa Orrego y Diana Uribe.
Foto: Archivo Particular

Detrás del telón de los pulsos entre oficialismo y oposición y las fracturas que han dejado en ambos sectores por contiendas como la de la elección de magistrados del Consejo Nacional Electoral, las primeras seis semanas del nuevo Congreso han transcurrido al ritmo del reacomodo del poder de congresistas y bancadas en el funcionamiento del Capitolio. Además de la asignación de cargos y contratos en comisiones, secretarías y otras oficinas del legislativo, la conformación de las Unidades de Trabajo Legislativo (UTL) de cada congresista permite...

David Efrén Ortega

Por David Efrén Ortega

Periodista de la Universidad Javeriana. Tiene experiencia en el cubrimiento de política, paz y memoria. Premio CPB en la categoría de Medios Digitales.@davidortegasodortega@elespectador.com
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