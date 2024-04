“Colombia no nos necesita subidos en un ring”: Laura Sarabia a los empresarios

Directora del DAPRE, Laura Sarabia. Foto: Prosperidad Social

Este martes, durante la asamblea de la Cámara de Comercio Colombo Americana (AmCham), la directora del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre), Laura Sarabia, hizo un llamado a los empresarios del país para trabajar junto al Gobierno en temas de salud, energía y productividad, entre otros. Según explicó, esa es la apuesta del presidente Gustavo Petro para impactar positivamente en las regiones.

Sarabia aseguró que el Gobierno ya tiene buenas experiencias en materia de alianzas público-privadas, pues dijo que están en marchas apuestas como “Misión Guajira” para garantizar la seguridad alimentaria en esa región o la alianza con el grupo Nutresa en Antioquia para impulsar la sustitución de cultivos ilícitos.

“Estas apuestas son las que deberíamos replicar en todos los departamentos y en todos los sectores; es ponernos la camiseta por Colombia, no es una camiseta por un Gobierno, es apostarle al país (...) tenemos la responsabilidad, en palabras coloquiales, de bajarnos del ring y construir juntos”, aseguró Sarabia, considerada mano derecha del mandatario.

En su intervención también señaló que la invitación del Gobierno es a encontrar puntos comunes con los empresarios para generar productividad y, por esa misma vía, empleo, salud y seguridad alimentaria. “No es solo la responsabilidad de un gobierno local, departamental o nacional, sino de cada uno de nosotros”, agregó.

Durante el evento, Sarabia recibió varias preguntas sobre las medidas que implementará el Gobierno para atender la crisis por el bajo nivel de los embalses, a los cuales respondió el anuncio de varias mesas técnicas. Según explicó, la orden del presidente es sentarse a dialogar con generadores y comercializadores del sector para encontrar soluciones.

“No podemos quedarnos en qué pasó, qué no se hizo, por qué no me contestó (...) porque si no, nos vamos a encasillar en discusiones que no van a tener un resultado exitoso y pronto y una coyuntura como esa necesita una disposición de todos para avanzar”, concluyó Laura Sarabia.

