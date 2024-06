“Sé que soy un obstáculo que necesitan remover” Sarabia sobre señalamientos en su contra

Laura Sarabia, directora del Dapre. Foto: Presidencia

La directora del Dapre, Laura Sarabia, envió un fuerte mensaje a través de su cuenta de X en el que cuestionó los rumores que han circulado en redes sociales en los últimos días sobre una empresa de consultoría que habrían creado ella y su hermano. Aseguró que renunció a la sociedad antes de su ingreso al Gobierno y que hay personas que quieren impedir que esté en su cargo.

“Nuevamente, no me dan la oportunidad de pronunciarme previamente. Por ejemplo, les hubiera enviado mi renuncia a la sociedad mencionada desde antes de ingresar al gobierno el año pasado. Respondo por MIS actos y no duden que daré respuesta a preguntas auspiciadas, entre bambalinas, por quienes defienden oscuros y corruptos intereses. Sé que soy un obstáculo que necesitan remover”, indicó la directora.

A su vez, Sarabia defendió su gestión como directora del Dapre, y como entonces jefa de gabinete del presidente Gustavo Petro: “Mi trabajo honesto es la respuesta a las canalladas que circulan en cadenas de WhatsApp. Empresarios y gremios saben que no tengo intermediarios y deben saber que no se pueden aceptar ofensas en público y disculpas en privado. Contra la mala fe de ciertos opinadores no hay defensa. Han agotado la infamia”.

La directora se refiere a los señalamientos que se evidenciaron esta semana en torno a su hermano Andrés Sarabia y la creación de la empresa de consultoría nacional e internacional ALA Consulting S.A.S. Varios de los rumores estuvieron dirigidos específicamente a Andrés, quien habría aumentado su patrimonio de manera acelerada.

Andrés también habría viajado en un avión privado junto con el presidente de la Cámara, Andrés Calle, quien dijo que se había tratado de un encuentro de amigos y no para hablar de negocios.

En defensa a Sarabia, el embajador del Reino Unido, Roy Barreras, escribió un trino en el que catalogó el caso como “fuego amigo”, pues una de las notas periodísticas que hace mención del caso estaba siendo divulgado por un integrante del Pacto Histórico, Hildebrando Vélez, el padre de la ahora cónsul en Londres, Irene Vélez.

El diplomático sostuvo que la directora ha hecho un buen trabajo y ha sido clave a la hora de lograr consensos: “No le perdonan a una joven mujer, eficiente y trabajadora que ocupe un espacio que otros ineptos quisieran para ellos. Laura hace lo que puede y lo hace bien. Su apoyo al Presidente y su capacidad de tender puentes ha sido clave en momentos difíciles”.

