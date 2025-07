Sarabia se va del gobierno Petro: “se han tomado decisiones que no comparto”

El presidente Gustavo Petro posesionó a Laura Sarabia como canciller el pasado 29 de enero durante una ceremonia oficial en la Casa de Nariño. Foto: Presidencia

La canciller Laura Sarabia le presentó su renuncia al presidente Gustavo Petro, a quien le envió una carta deseándole un bien cierre de gobierno y diciéndole que su determinación se da por decisiones que se han tomado en los últimos días y que no comparte. Su dimisión se da luego de una intensa pelea con el proceso para la elaboración de los pasaportes.

“En los últimos días se han tomado decisiones que no comparto y que, por coherencia personal y respeto institucional, no puedo acompañar. No se trata de diferencias menores ni de quién tiene la razón. Se trata de un rumbo que, con todo el afecto y respeto que le tengo, ya no me es posible ejecutar”, indicó Sarabia en su carta.

Y aunque no lo indica directamente en la misiva, Sarabia anuncia su renuncia justo un día después de que el jefe de gabinete, Alfredo Saade, contrariara su determinación sobre el esquema de elaboración de pasaportes y la calificara de querer “perpetuar” el actual modelo que dirige la empresa Thomas Greg & Sons.

Sarabia, quien dijo que la parte más importante de su vida ha transcurrido al lado del presidente Petro, venía chocando con la Casa de Nariño con cada vez más frecuencia y su decisión sobre los pasaportes terminó por hacer insostenible su permanencia.

“Mi renuncia es el resultado de una reflexión profunda, motivada por la responsabilidad que siento con mi conciencia, con el país y con la forma en que entiendo el ejercicio del poder público. Me retiro con la tranquilidad de haber entregado lo mejor de mí y con la certeza de que hay momentos en los que decir adiós el también una forma de cuidar”, se lee en la carta.

Hace menos de dos semanas, la canciller dijo que se le debía entregar otra urgencia manifiesta a Thomas Greg para así evitar interrupciones en la expedición de estos documentos. Esto, pese a la directriz de Petro de “sacar” a la firma del proceso para que la Imprenta Nacional asumiera funciones.

Con su renuncia, Sarabia cierra un capítulo importante en la relación que tuvo con Petro, que se fue debilitando antes de su paso a la Cancillería y en especial con la llegada de Armando Benedetti al Ministerio del Interior, con quien a pesar de haber hecho las pases, mantiene una pelea en los estrados judiciales.

Sarabia fue una ficha clave en la campaña de Petro de 2022, convirtiéndose en la mano derecha y una de las personas más cercanas del jefe de Estado. Fue su jefa de gabinete, coordinando su agenda y siendo el puente entre él y sus entonces ministros, quienes hicieron reparos sobre la labor de la funcionaria, pues según ellos, la comunicación era difícil y lenta.

Pasó a dirigir Prosperidad Social y posteriormente fue la cabeza del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre), otra entidad clave y cercana a Petro.

