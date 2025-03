“No necesito armar escándalos para mantenerme en mi cargo”: canciller Sarabia

Laura Sarabia, ministra de Relaciones Exteriores, aseguró que desde la izquierda la ven como una "advenediza" y que la oposición la critica por ser parte del Gobierno. Foto: Cancillería

¿Qué pasa en el gabinete y en el círculo más cercano al presidente Petro, al cual usted pertenece, canciller, que hay acusaciones entre el equipo de ministros de maltrato, presunta corrupción, falta de idoneidad, de aislar al jefe de Estado y otros señalamientos? A usted la señalan con varios de esos dardos.

Varios no, los he recibido todos. Es el precio que he venido pagando por haber ocupado la oficina adjunta a la del señor presidente. También se suma que soy mujer, joven, sin pasado en la política y, por qué no, una recién llegada...