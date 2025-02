Sarabia y Bolívar casan pelea luego de que se insinuara la renuncia de la canciller

Canciller Laura Sarabia y director de Prosperidad Social, Gustavo Bolívar. Foto: Archivo

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Gustavo Bolívar, director de Prosperidad Social, insinuó que la canciller Laura Sarabia debería salir del cargo luego de aparecer mencionada en la investigación de W Radio sobre presuntas irregularidades con los recursos de salud en el país. Su comentario fue respondido por Sarabia, quien dijo que la han calumniado en muchas oportunidades.

Lea: Salida de Bolívar agitó partidor por suceder a Petro y evidenció divisiones del Pacto.

“¿Es bueno para Colombia tener una canciller que esté mencionada en este escándalo? El titular de ese cargo, que representa en el mundo a 52 millones de personas, no admite ni una sola sombra de duda sobre sí. Vinimos a luchar contra la corrupción y, como dijo el presidente Petro, que caiga quien tenga que caer”, dijo el director en su cuenta de X.

Bolívar ya había manifestado previamente su malestar con Sarabia, sobre quien dijo en el consejo de ministros televisado el pasado 4 de febrero que no debería estar ocupando un cargo tan relevante. Sin embargo, no dio explicaciones de por qué no debería estar en la Cancillería.

Luego de las denuncias de la @WRadioColombia sobre un entramado de corrupción para saquear recursos de la salud a través de empresas de papel, quedan varias reflexiones. La principal, ¿es bueno para Colombia tener una Canciller que esté mencionada en este escándalo?

El titular de… — Gustavo Bolívar (@GustavoBolivar) February 26, 2025

De acuerdo con la investigación de W Radio, varias fuentes del entramado de salud nombraron a Laura Sarabia como una de las personas que se estaría enriqueciendo con la estrategia de concentrar los pagos a ciertas IPS y desviar recursos del Sistema de Salud a estas entidades.

En el artículo también se hace mención de Daniela Andrade, pareja sentimental de Jaime Ramírez Cobo, entonces funcionario de la Casa de Nariño y ambos amigos personales la canciller y su hermano, Andrés Sarabia. Andrade salió salpicada en el escándalo de la UNGRD y posteriormente fue nombrada como notaria 36 de Bogotá.

Lea también: Pacto respaldó llegada de Benedetti al Mininterior pese a sus críticas previas.

Sarabia le respondió a Bolívar y dijo que no tiene enriquecimiento ilícito y que no es la primera vez que la estarían calumniando. Le pidió al director hablar directamente con el presidente Petro para contrastar las afirmaciones sobre ella.

“Estoy de acuerdo ‘que caiga quien tenga que caer’ Contrasten con el presidente el nombramiento a Mauricio Marín (expresidente de la Fiduprevisora) y por qué salió el superintendente Luis Carlos Leal (exsuperintendente de Salud). Y si tuve alguna injerencia en ambas decisiones”, dijo la canciller.

“Gustavo Bolívar, si realmente hablas con el presidente confírmalo, él te dirá. A mí me han calumniado e investigado adentro y fuera del gobierno, y saben que no tengo enriquecimiento alguno”, concluyó.

Estoy de acuerdo «que caiga quien tenga que caer» Contrasten con el presidente @petrogustavo el nombramiento a Mauricio Marín y por qué salió el superintendente Luis Carlos Leal.



Y si tuve alguna injerencia en ambas decisiones.



A la W le pedí que llamáramos al presidente para… https://t.co/SpuBFxs7fx — Laura Sarabia (@laurisarabia) February 26, 2025

La presencia de Sarabia ha generado malestar en otros funcionarios del gabinete, que han asegurado que la comunicación con el presidente Petro se vio realmente afectada con su llegada al Dapre, entidad que lideró antes de pasar a la Cancillería.

El mismo Bolívar expuso que podía tardar meses en lograr una reunión con el presidente para pedirle “línea” sobre varios proyectos de Prosperidad Social. Las críticas han sido compartidas por la vicepresidenta Francia Márquez y el director de Planeación Nacional Alexander López, quien renunció a su cargo recientemente y podría llegar a la jefatura de despacho.

👁‍🗨 Conozca cómo votan los senadores y representantes a la Cámara en ‘Congreso a la mano’.

👉 Lea más sobre el Congreso, el gobierno Petro y otras noticias del mundo político.

✉️ Si tiene interés en los temas políticos o información que considere oportuno compartirnos, por favor, escríbanos a cualquiera de estos correos: hvalero@elespectador.com; aosorio@elespectador.com; dortega@elespectador.com; dcristancho@elespectador.com; mbarrios@elespectador.com ; lbotero@elespectador.com o lperalta@elespectador.com.