Llaman al orden al embajador en Nicaragua por marchar en favor del régimen de Ortega

Tras la polémica que desató por participar en una marcha en favor del movimiento político del régimen de Nicaragua, la Cancillería llamó al orden al embajador León Fredy Muñoz y lo citó este martes en Bogotá para que explique su controversial actitud.

En efecto, la Cancillería quiere saber de primera mano por qué el delegado diplomático de Bogotá, quien debe ejercer una postura neutral frente al Estado ante el cual está acreditado, terminó metido en una movilización el pasado 7 de julio y portando símbolos alusivos al Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN).

“Es un pueblo alegre, bonito, amable y sobre todo que está convencido de su revolución”, se le escucha decir a Muñoz en un video divulgado por la prensa nicaragüense y que corrobora la participación del embajador colombiano en un acto proselitista. Sin embargo, él mismo emitió un comunicado en el que aseguró que su intención era crear lazos de confianza con el Gobierno de Daniel Ortega, pero no tuvo en cuenta que este 13 de julio se dirime en La Haya un pleito internacional por soberanía marítima que enfrenta a Managua y Bogotá.

Todo esto llevó a que el Ministerio de Relaciones Exteriores le exigiera presentarse este martes en el Palacio de San Carlos, sede de la Cancillería en Bogotá, para que entregue sus descargos por la polémica que formó. Incluso, se supo que la oficina de control interno de la entidad analiza si es necesario o no abrirle una indagación interna por estos controversiales hechos.

De hecho, lo que hizo Muñoz -de salir a apoyar al partido del régimen de Ortega- va en contravía de lo expresado por el presidente Gustavo Petro y el canciller Álvaro Leyva, quienes desde febrero pasado ya manifestaron su “repulsión” a la forma en que se está manejando el país centroamericano y la persecución confirmada a opositores y disidentes del Gobierno. En esa oportunidad, Colombia calificó en su comunicado como “dictatoriales procederes” las acciones de Ortega contra quienes critica su perpetuidad en el poder.

Si bien la cita de Muñoz en la Cancillería es en la tarde, algunas fuentes diplomáticas ya hablan de posibles correctivos al aún embajador y no se descarta, incluso, que pueda ser removido del cargo. No obstante, esa es una decisión que no se conocerá sino hasta después de la cita en San Carlos.

