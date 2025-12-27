Logo El Espectador
29 de diciembre de 2025 - 03:00 p. m.

“Les pido al Señor y a los colombianos que cuidemos la Constitución del 91”: cardenal Rueda

El cardenal Luis José Rueda, arzobispo de Bogotá y primado de Colombia, aseguró que la asamblea constituyente que promueve en año electoral el gobierno del presidente Gustavo Petro puede fracturar aún más al país: “no es prudente”. Dijo que un proceso así, ligado a los comicios de Congreso y Presidencia, generaría más división, por lo que aseguró que se debe cuidar la Constitución de 1991. Eso sí, dijo que se le podría dar más dinamismo, pero con consensos posteriores a los comicios. También se refirió a la guerra que volvió a estallar en El Catatumbo entre ELN y Frente 33. Advirtió que al debate público actual le falta altura.

Daniel Valero

