Liberales anuncian voto de bancada obligatorio para la reforma a la salud

Las bancadas de Senado y Cámara liberales se reunieron este martes para hablar de la reforma a la salud. Foto: Partido Liberal

En la tarde-noche de este martes se llevó a cabo el encuentro del expresidente César Gaviria con las bancadas de Senado y Cámara del Partido Liberal, colectividad de la que es director. Fueron dos reuniones diferentes, pero una misma conclusión: se tomará una decisión en bancada y no se podrán desviar de esta.

“El Partido construye sobre lo construido, hay que mejor el sistema y recuperar lo que sirve. El presidente Gaviria ha dejado claro que la decisión será de bancada y será obligatorio el voto, tanto en Cámara como en Senado. Él esta vez no dará uno opinión, dará una instrucción sobre cómo se debe votar la reforma a la salud, será una decisión de bancada obligatoria”, anunciaron los liberales a la salida de la reunión.

Más allá del anuncio oficial, este diario pudo hablar con otros asistentes que ahondaron en la determinación liberal. De acuerdo con los presentes en el encuentro, se advirtió que se les aplicará los estatutos a aquellos que desconozcan la decisión mayoritaria. Otros miembros del partido fueron más allá y hablaron de supuestas advertencias sobre los avales que recibirían los grupos políticos en las elecciones de octubre.

Según los congresistas consultados, se acordó presentar una serie de modificaciones, algunas se harán de la mano del Partido de la U, para que el gobierno las incluya en el proyecto original. “Vamos a aportar y construir. El presidente abrió esa posibilidad de escuchar a los partidos y en conjunto con el Partido de la U vamos a realizar propuesta. Vamos a actuar en bancada”, dijo el representante Carlos Ardila.

Otro de los presentes en la reunión fue más allá y aseguró que se acordó que no se apoyará al gobierno en su reforma si este no tiene en cuenta las modificaciones pedidas: “Si no se da ese consenso, no apoyamos la reforma y ningún congresista se podrá apartar de esa decisión, pues se aplica el estatuto de bancadas”.

En este mismo sentido se comentó que no va a ocurrir como en la reforma tributaria, en la que Gaviria dio simplemente sus opiniones sobre cómo debería ser el voto, “sugerencias”, sino que en esta ocasión sí o sí deben votar de acuerdo en la forma en que determine la bancada liberal. La propuesta alternativa liberal se presentará este viernes, anunció el senador Fabio Amín, que catalogó este texto como “lo mejor del gobierno y de lo nuestro”.