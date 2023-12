Licitación de pasaportes: Zamora y Calderón España le responden a Leyva

Álvaro Leyva, canciller de Colombia. Foto: El Espectador - Óscar Pérez

Siguen surgiendo versiones sobre el litigio y polémica que ha rodeado la fallida licitación para la adjudicación de la prestación del servicio de la elaboración de pasaportes. Este sábado, Martha Lucía Zamora, directora de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, y Germán Calderón España, abogado del Ministerio de Relaciones Exteriores, dos funcionarios que presentaron su renuncia hace pocos días, salieron a desmentir las afirmaciones del canciller Álvaro Leyva en una entrevista.

El Ministro confirmó que no va a conciliar con Thomas Greg & Sons, firma que ha optado por demandar a la Cancillería desde que se declaró desierto el proceso de licitación para adjudicar la elaboración de pasaportes el pasado septiembre. Esto, a pesar del concepto de Zamora, quien aconsejó conciliar para evitar que avance la demanda por $117.000 millones de pesos. “Naturalmente, no voy a conciliar, esa es la decisión y asumo la responsabilidad. Reitero: ellos pasan unas consideraciones y recomiendan, pero esas recomendaciones no son vinculantes. Yo soy la persona que decide. Se va a abrir una investigación y es la que ha pedido el presidente para averiguar cómo fue todo el proceso”, dijo Leyva. De acuerdo con él, su postura “refleja” el pensamiento del presidente.

Leyva mencionó, en diálogo con Semana, que le aceptó la renuncia el pasado 13 de diciembre a Calderón España y que, por lo tanto, había asistido al Comité de Conciliación que tuvo lugar el 14 de diciembre fuera del cargo. “Él se presentó renunciado”. El abogado lo contradijo, afirmando que nunca recibió un correo, llamada o mensaje en el que le informaran que su renuncia había sido aceptada. Más aún, le informaron que no se había aceptado su renuncia y que debía presentarse al comité. Esa reunión duró casi cinco horas y solo contó con un voto negativo a favor de la conciliación, el del canciller, quien se pronunció desde Haití.

“Era mi abogado hasta que, sin consultar, resolvió decir que había que conciliar con Thomas Greg & Sons. Él no era amigo de conciliar hasta las 9:30 de la noche del miércoles pasado. Estuvo acompañándome en mi residencia ese día”, dijo el canciller. El apoderado dijo, por su parte, que llevaba manifestando su opinión sobre conciliar desde el pasado 24 de noviembre.

“Siempre he sido un abogado y una persona que actúa con la consistencia y el carácter suficiente para adoptar decisiones, pues mi criterio jurídico marca mis posiciones y recomendaciones que siempre estarán ajustadas al ordenamiento jurídico colombiano e internacional”, concluyó Calderón España en su comunicado.

Entre otros asuntos, Leyva afirmó que Zamora se reunió con Juan Pablo Estrada, abogado de Thomas Greg & Sons, en Cartagena. Al respecto, la directora saliente, dijo, en diálogo con El Tiempo: “El canciller tiene que hacer muchos esfuerzos para explicar cosas que no son así. Jamás me reuní con ellos en espacios que no fueran institucionales. La ley 2220, que ustedes pueden consultar, nos faculta como Agencia para hacer todos esos trámites previos a un comité de conciliación”.

Zamora contó que fue la capital de Bolívar a un evento convocado por Felipe Viveros, director del Departamento de derecho contractual de la Universidad de los Andes y abogado del grupo Cadena. “Es la segunda vez que me invita. Estando en la mesa con el doctor Felipe Viveros, sentado al lado mío, se me acercó el doctor Juan Pablo Estrada, a quien yo no conocía. Me dijo: ‘Doctora Martha, soy fulano de tal, quiero pedirle un favor. Nosotros ya solicitamos la conciliación a la Procuraduría y queremos tener una reunión con la agencia, una reunión institucional”, aclaró. “Y hoy en día me vengo a enterar de que el doctor Felipe Viveros es el abogado de la contraparte de Thomás Greg. Yo ni sabía porque esas cosas no se hablan en ese ambiente”, agregó.

En su entrevista, Leyva dijo, entre otras cosas, que, contrario a lo que ha trascendido a la opinión pública, no maltrató ni le gritó a Zamora. “Gritar en Palacio es imposible. A continuación de esa oficina está la del presidente. Un grito retumba en Palacio. No grito a nadie. Es obvio que en la Secretaría Jurídica no se puede gritar”.

“En lo que dice el señor Canciller hay imprecisiones. Incluso la ubicación espacial en Casa de Nariño donde ocurrió ese episodio del que hay tres testigos. No es cierto que él estaba al lado del presidente, ni mucho menos. Él llegó hasta la sala de espera del doctor Vladimir, secretario jurídico, donde yo estaba con mi equipo. Lo es cierto que él estaba al lado del Presidente, ni mucho menos. Él llegó hasta la sala de espera del doctor Vladimir, secretario jurídico, donde yo estaba con mi equipo”, dijo por su parte Zamora.

Leyva además aseguró que, con el presidente Gustavo Petro, han llegado a la conclusión de que no puede ser que haya procesos de un solo oferente. “No sé si saben: el dinero que está de por medio es de tal naturaleza que uno lo ve y se sonroja. Desde 2005, Thomas Greg & Sons tuvo 473 contratos con más de 100 entidades del orden nacional y regional, al menos más de 386.000 millones de pesos. Estas son cifras del portal Cuestión Pública”, aseveró.

