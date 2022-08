“Lista JP”, la propuesta para exhibir congresistas que no quieran bajarse el sueldo

El senador e influencer, Jota Pe Hernández, lidera la iniciativa después del nuevo ajuste salarial que aumentó el sueldo a los legisladores. Foto: Captura de pantalla

El ajuste salarial para congresistas que firmó el expresidente Iván Duque antes de dejar el poder ha causado revuelo, sobre todo por la propuesta de algunas bancadas del nuevo Congreso para bajar los sueldos de los legisladores. El decreto firmado el pasado 4 de agosto dejó la ganancia de los políticos del Capitolio en $35′316.450, eso quiere decir, $898.000 más que en 2021. Ante esto, el senador Jonathan Ferney Pulido Hernández, conocido como Jota Pe Hernández, propuso que los parlamentarios donaran una parte significativa de su sueldo, mientras se aprueba el proyecto para ganar menos.

Este congreso prometió ser diferente y tiene el deber de cumplirle al país sus promesas, en su momento los Colombianos conocerán los nombres de los congresistas que si quieren bajar sus ingresos, pero también conocerán a aquellos que lo prometieron pero finalmente no cumplieron🇨🇴 pic.twitter.com/3e2ggVKvY7 — Jota Pe Hernández 🇨🇴 (@JotaPeHernandez) August 9, 2022

La iniciativa del senador, también contempla hacer una lista en la que se sumen los legisladores que, como él, estén a favor de una reducción de sus ingresos y a la vez queden expuestos quienes no estén de acuerdo. Según manifestó el político este jueves en la emisora W Radio, la idea nace, según dijo, de que varios congresistas prometieron en campaña apoyar la reducción de los salarios, pero que una vez elegidos no han querido cumplirlo.

Lea también: En más de $35 millones quedó el salario de los congresistas para 2022

Dentro de lo dicho por Hernández este miércoles, está lo que sería una intención de fondo de algunos “senadores alternativos” de hundir su proyecto de ley para la reducción de salarios. Asimismo, se refirió a los otros proyectos que buscan esta modificación en el Congreso y dijo que, de concretarse, serían algo tardíos, ya que algunos, como el presentado por el Pacto Histórico, proponen la reducción a partir del 2026, cuando el actual Congreso acabe.

“A los colombianos les dijeron que no se podía hacer esta reducción en este periodo, pero les estaban mintiendo. Nosotros, con mi equipo, encontramos la forma de lograr esa reducción ya, ahora, con tan solo cuatro debates, en un año, se puede lograr”, dijo el senador. En esta iniciativa, dice Hernández, ha encontrado más respaldo en los partidos políticos tradicionales que en las fuerzas alternativas.

Podría interesarle: Más de 70 congresistas radican proyecto de ley para prohibir el fracking en Colombia

Los apoyos han venido, según dijo, desde “la cabeza del Centro Democrático, el más votado, que es Miguel Uribe; me firma el más votado de Cambio Radical, que es David Luna; me firma la cabeza del Partido Liberal, que es Fabio Amin; y así tengo cerca de 17 firmas solamente del Centro Democrático. Ya estamos llegando a 30 firmas, necesito 60 en Senado”. Hernández además manifestó que una senadora, cuyo nombre no quiso dar, dijo que no apoyaba su iniciativa porque, a pesar de llevar varios periodos en el Congreso, quiere seguir ganando todo el dinero.

Aún así, el legislador manifestó en su cuenta de Twitter que él y sus aliados están “buscando apoyos de todos los congresistas, sin importar el partido y el color”. En su invitación sostiene que “necesitamos que este proyecto de reducción de ingresos se logre. En su momento ustedes conocerán el nombre de los traidores(incluida la senadora) por ahora necesitamos sumar incluso los de su partido”.

Este es el proyecto radicado por Hernández en el Congreso para la reducción de salarios de los legisladores:

Diciendo y haciendo! Hemos radicado nuestro primer Proyecto de Ley, para reducir el salario de congresistas, sin demoras, sin necesidad de reformar la Constitución



Si contamos con el apoyo de los congresistas, la reducción podrá ser una realidad para 2023!🇨🇴#ElSenadorDelPueblo pic.twitter.com/XH63IxLf8W — Jota Pe Hernández 🇨🇴 (@JotaPeHernandez) August 3, 2022

>Lea más sobre el Congreso, el Gobierno Petro y otras noticias del mundo político